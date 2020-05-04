Прем’єр анонсував, на скільки буде знову продовжений карантин в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, на скільки буде знову продовжений карантин в Україні.

Як сказав він на позачерговому засіданні уряду, карантин буде продовжений наразі до 22 травня.

Далі ж, сказав він, «ми будемо дивитись, як буде рухатись пандемія у світі і як буде відбуватись коливання кривої захворюваності у нас в Україні».

Прем’єр наголосив, що плановане послаблення карантину після 11 травня не означає його повного зняття.

Раніше 4 травня на нараді з приводу майбутнього пом’якшення карантинних обмежень ішлося, серед іншого, і про те, що карантинні заходи можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації.

Анонсоване нині продовження карантину до 22 травня стане вже третім. Спершу його запровадили на термін до 3 квітня, потім продовжили до 24 квітня, наразі чинне наступне продовження – до 11 травня.

На ранок 4 травня в Україні було офіційно зареєстровано 12 331 випадок захворювання COVID-19, із них 1 619 одужали, 303 людини померли.