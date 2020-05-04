Київ планує почати вихід з карантину 12 травня – Кличко

Київ почне виходити з карантину 12 травня, повідомив міський голова Віталій Кличко на брифінгу 4 травня.

За словами Кличка, про своє бачення зняття карантинних обмежень він планує розповісти під час сьогоднішього засідання Кабінету міністрів.

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«Має бути чіткий план і рівні умови дотримання та послаблення обмежень. І сьогодні на засіданні Кабміну я донесу свою позицію. Київ, наше місто, перший етап такого плану оприлюднив, і, виходячи з епідеміологічної ситуації, ми сподіваємося запроваджувати його з 12 травня. Ще раз підкреслю: треба зважувати всі ризики – соціальні ризики, економічні. Нам не потрібно діяти поспіхом, щоб не наробити помилок», – сказав мер столиці.

Він також прокоментував суспільне невдоволення карантином, висловивши думку, що воно спрямоване передусім на неоднакове застосування обмежень.

«Людей обурює несправедливість. Якщо працюють великі торгові мережі, окремі ресторани, чому не може працювати малий і середній бізнес, маленькі магазини чи кав’ярні, виключно дотримуючись правил безпеки? Давайте шукати і ухвалювати виважені і справедливі рішення заради безпеки і життя людей, заради економіки і розвитку міста та держави. Не погрожувати, не застосовувати силу чи кримінальні справи, не вдаватися до популізму, а думати передусім про відповідальність, яку поклали люди на владу», – заявив Кличко.​

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З 1 травня Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті. При цьому центральна влада збирається послаблювати карантин після 11 травня. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Сам Бондаренко заявив, що не боїться кримінальних справ, й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».