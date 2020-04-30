Черкаси пом’якшили карантин для частини підприємців

Черкаси пом’якшили картин для частини підприємців з 1 травня. Відповідне рішення ухвалила міська рада.

Підприємці пообіцяли строго дотримувати всіх санітарних норм та правил: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, пильнувати за кількістю людей у магазинах.

«Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес. Через карантин вони зазнають великих збитків. Питання відновлення роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг у Черкас ми розглядали ще й на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і дійшли висновку – пом’якшити карантинні обмеження для частини підприємців», – заявив заступник міського голови Ігор Волошин

У результаті обговорення виконком дозволив відновити роботу:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Заступник міського голови Юрій Ботнар запропонував дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще – об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Крім того, міська рада дозволила користуватися громадським транспортом окремим категоріям працівників.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.