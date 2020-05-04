Поліція заперечила інформацію про додаткові сили Нацгвардії в Черкасах

Поліція заперечила інформацію про додаткові сили Національної гвардії в Черкасах, повідомила Черкаська обласна державна адміністрація із посиланням на керівника обласного управління поліції Віталія Куратченка.

«Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16:00-22:00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто. Тому не поширюйте фейків!» – заявили в ОДА.

Перед цим керівник управління інспектування Черкаської міської ради Станіслав Коломієць заявив, що на черкаських вулицях помітили Національну гвардію та військову техніку.

З 1 травня Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті. При цьому центральна влада збирається послаблювати карантин після 11 травня.

У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Сам Бондаренко заявив, що не боїться кримінальних справ й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».