«Батьківщина» вимагає від Зеленського припинити тиск на мера Черкас

Партія «Батьківщиина» вимагає від президента України Володимира Зеленського припинити тиск на мера Черкас Анатолія Бондаренка. На місцевих виборах він висувався саме від «Батьківщини».

«Ми не дозволимо Володимиру Зеленському зробити місцеву владу та всенародно обраних міських голів відповідальними за провали у боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою, до якої призвели некомпетентність та безхребетність команди президента», – заявили в партії.

«Батьківщина» звинувачує Зеленського в тому, що він «не має ні найменшого уявлення ані про законність, ані про поведінку глави держави».

«Кого і за що сьогодні збирається карати президент? Можливо, власників і відвідувачів елітного ресторану «Велюр», де «слуги народу» насолоджувалися вишуканими стравами та життям у час, коли народу забороняли торгувати на базарах та ходити туди? Можливо, крадіїв із податкової та митниці, що позбавляють державний бюджет 120 мільярдів гривень щороку? Чи може чиновників, які, отримуючи кількасоттисячні зарплати, досі не забезпечили медиків захисними костюмами й так і не виплатили їм обіцяних надбавок?» – заявили в партії.

«Батьківщина» закликала президента не перекладати на місцеву владу власні провали».

З 1 травня Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті. При цьому центральна влада збирається послаблювати карантин після 11 травня.

У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Сам Бондаренко заявив, що не боїться погроз про відкриття проти нього кримінальних справ й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».

На 4 травня мера Черкас поліція викликала на допит у в рамках відкритого кримінального провадження про «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».