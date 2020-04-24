Верховна Рада створила ТСК після заяв колишнього міністра про корупцію на мільярди гривень

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію після заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про можливу корупцію на 120 мільярдів гривень щороку. Рішення підтримали 324 народні депутати.

Серед ініціаторів ТСК – представники «Батьківщини», «Європейської солідарності», групи «За майбутнє», «Слуги народу» та «Голосу».

Уманський в ефірі «Радіо НВ» заявляв, що в останній день роботи на посаді міністра передав до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора матеріали про «операції з так званої оптимізації сплати податків до державного бюджету» в Державній податковій та Державній митній службі. Він оцінював обсяг подібних операцій на рівні 10 мільярдів гривень на місяць.

Уманський був міністром фінансів в період з 4 до 30 березня.