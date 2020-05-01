Пом’якшення карантину в Черкасах: обласна влада рекомендує місту скасувати рішення

Обласна влада Черкащини рекомендує міськвиконкомові Черкас скасувати своє рішення, за яким від 1 травня в місті полегшені карантинні заходи.

Як повідомили в обласній державній адміністрації, таке рішення ухвалила її регіональна комісія з питань техногенної й екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як заявив на засіданні начальник обласної поліції Михайло Куратченко, рішення Черкаського міськвиконкому суперечить нормам чинного законодавства, незаконне і має бути скасоване.

Нагадавши про відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, він додав: «Під час слідства ми встановимо, чим керувались посадові особи виконкому під час ухвалення такого рішення».

Раніше 1 травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, пояснюючи в низці виступів та інтерв’ю ухвалене 30 квітня рішення міськвиконкому, заявляв, що те рішення не порушило карантин, а лише полегшило його. Він наголошував, що рішення дозволити відкритися, зокрема, крамницям господарських товарів лише відновило соціальну справедливість.

Він звертав увагу, що умови карантину забороняють працювати дрібним чи середнім підприємцям, а в той самий час, попри карантин, продовжують працювати великі будівельні гіпермаркети. За його словами, приводом для рішення стали «нерівні умови, затверджені постановою Кабінету міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим – не дозволили». А внаслідок рішення, наголосив мер, відповідно до Конституції України, тепер створені рівні умови для всіх підприємців: «Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет».

Бондаренко також заявив, що не боїться погроз про відкриття проти нього кримінальних справ через рішення виконкому міськради послабити карантин у Черкасах від 1 травня, а не після 11 травня, як то вирішив уряд у Києві.

«Я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати», – сказав міський голова Черкас.

За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

«Я думаю, що громада міста Черкаси підтримає нас і разом із нами буде вболівати за ці справи… Разом ми переможемо!» – сказав Анатолій Бондаренко.

Як повідомляє «Суспільне» телебачення, під вечір у Черкасах під стінами Головного управління Національної поліції відбувся страйк місцевих підприємців, а також представників «Національного корпусу» Черкас.

«Представники підприємців звернулися до поліції з вимогою дозволити малому і середньому бізнесу працювати, а також вони виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради. За інформацією правоохоронних органів, на страйк зібралося близько сотні людей», – мовиться в повідомленні.

Виконком Черкаської міськради рішенням від 30 квітня пом’якшив карантинні обмеження для частини підприємців і дозволив відновити з 1 травня роботу:

– магазинів, у тому числі розміщених у торговельних центрах, для продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції й меблів;

– майстерень для ремонту взуття, одягу, ремонту і встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

– ринків, ярмарків для продажу сільськогосподарської продукції і квітів;

– літніх майданчиків закладів ресторанного господарства;

– міських парків, скверів та атракціонів, розташованих на їхній території;

– об’єктів спортивної інфраструктури (виключно для проведення тренувань).

При цьому всі вони зобов’язані суворо дотримувати всіх санітарних норм і «коронавірусних» правил, як-то: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, пильнувати за кількістю людей у магазинах і забезпечувати дистанцію між людьми, дезінфекцію приміщень тощо.

До такого кроку вдалися після численних звернень представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання, наголосили в виконкомі.

Крім того, іншим рішенням виконком розширив коло тих, хто може користуватися міським громадським транспортом, на всіх, кому під час карантину необхідно їздити на роботу, за умови наявності в пасажира засобів індивідуального захисту (рукавиць, маски або респіратора), також і виготовлених самостійно. При цьому громадяни, що не працюють, пенсіонери, школярі тощо мають і далі утримуватися від користування громадським транспортом на час карантину.

Ці рішення засудив уранці 1 травня як невиправдані міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який прибув до Черкас. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міський голова Черкас «загрався» в «політичні ігри» й «ризикує здоров’ям і життям людей» і заявив, що реакція на його дії буде суворою.

Поліція ж відкрила кримінальне провадження за статтею про «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», заявивши, що керівництво міста «зухвало ігнорує вимоги уряду України і свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області».

А вже після заяв Анатолія Бондаренка про них згадав у своєму черговому відеоролику під вечір 1 травня президент України Володимир Зеленський, який заявив: «Окремий «полум’яний привіт» особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше від 11 травня».

«Це – спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки», – пригрозив Зеленський.

Уряд України раніше вчергове продовжив карантинні обмеження, цього разу до 11 травня.