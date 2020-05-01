Уряд готується до поступового пом’якшення карантину – ОПУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підготовку уряду до поступового пом’якшення карантинних заходів. Як йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, про це голова уряду повідомив на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що, за словами прем’єра, нині детально опрацьовуються всі етапи підготовки до поступового пом’якшення карантину.

Шмигаль зауважив, що кількість людей, які одужують від COVID-19, збільшується.

«Сьогодні мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Водночас було зазначено, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей», – повідомили в ОПУ.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня було заборонено роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.