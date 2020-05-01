«Психологічний тиск є» – фельдшер швидкої допомоги (відео)

Бригади швидкої екстреної допомоги кожного дня виїжджають до пацієнтів із підозрою на COVID-19. Усім, в кого є симптоми, пропонують госпіталізацію і, як говорять медичні працівники, мало хто відмовляється. В Одеській області сьогодні працює 177 бригад екстреної допомоги. Кожного дня вони здійснюють сотні виїздів. Нещодавно медики отримали нові реанімобілі – із портативними апаратами штучної вентиляції легень. Одеський фельдшер швидкої допомоги показав Радіо Свобода як вони виїжджають до людей із підозрою на коронавірус, і розповів про психологічний тиск на роботі.