Олексій Гончарук про відставку, зарплати міністрів, олігархів, помилки Зеленського, корупцію і уряд Шмигаля

За два місяці після відставки він дав лише кілька інтерв’ю, в яких був обережним в оцінках. Каже, «не хотів емоційно по гарячих слідах робити якихось гучних заяв, бо будь-яка позиція має бути збалансованою». Сьогодні експрем’єр Гончарук різкіший в оцінках, говорить про помилки президента, повернення корупції в уряд, нереформовану правоохоронну систему. Чим завершились звинувачення його уряду щодо експорту масок? Що і чому було не так із зарплатами міністрів? Чому був провалений бюджет минулого півріччя? Про справу «Приватбанку», програму МВФ і багато іншого – у великому інтерв’ю Олексія Гончарука для Радіо Свобода.