VIP-карантин. Як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять заборони («СХЕМИ» | №257)

Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Протягом цьому часу – переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів, магазинів дотримуються правил і зачинили свої двері. Пересічні громадяни не мали змоги скористатись їхніми послугами, що стримувало соціальні контакти – і як результат уповільнило поширення вірусу.

Але є заклади, які не призупинили роботу. І таких – не один, і не два, а набагато більше. У тих хто працює є справді спільна риса – або впливові власники, або їхні VIP-клієнти.

Адже як готель в центрі Києва відмовить, наприклад, близькому другу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести зустріч, якщо йому «дуже треба»? Або як зачинити двері ресторану, якщо його відвідує народний депутат – товариш мера столиці Віталія Кличка?

За час карантину чимало таких випадків потрапило у об’єктив камери журналістів. «Схеми» розповідають, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших.