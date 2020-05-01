Мери VS коронавірус: Кличко стрижеться, Марцінків свариться з ромами, Філатов і Бондаренко послаблюють карантин

Якщо вас вже нудить від словосполучення «карантин через коронавірус» і від домашнього режиму, мери українських обласних центрів мають для вас кілька свіжих ідей, як урізноманітнити життя.

Що саме вони пропонують робити? Хто з них демонструє поганий приклад? І в яких обласних центрах міські голови, не дочекавшись офіційної постанови Кабміну, вже пішли на послаблення карантину?

Про усе це в третій частині огляду того, як українські мери воюють з коронавірусом (попередні дві шукайте тут і тут) .

Не знаєте як підстригтись на карантині? Чим розважити дітей? Чи у який спосіб безпечно зайнятись спортом? Не біда. У частини українських мерів є для вас варіанти виходу з цих ситуацій.

Наприклад, мер Києва Віталій Кличко на собі демонструє: освіжити зачіску у домашніх умовах – цілком реально (принаймні чоловікам).

А ще він показує, як займатися спортом, не виходячи з дому:

Тим часом мер Львова Андрій Садовий та мер Хмельницького Олександр Симчишин діляться досвідом, як весело провести час з дітьми: поки перший влаштовує з ними водні обливання, другий в оригінальний спосіб грає з ними у м'яча.

А от мер Дніпра Борис Філатов продовжує підпрацьовувати вчителем, розповідаючи дніпрянам про історію їхнього краю:

Водночас дехто з мерів встиг подати іншим за цей час і поганий приклад. Як, наприклад, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Цигани. А вірніше особи ромської статі. Ми ж уже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони надалі тут?» – заявив він під час однієї з нарад.

Пізніше він пояснив: на це його спонукала поведінка ромів, які нібито не дотримувались вимог карантину.

«Деякі особи приставали до людей, вимагали кошти, були без масок, були без рукавиць. Більше того, проживали у нашому привокзальному сквері. Це при тому, що сьогодні в постанові кабінету міністрів чітко заборонено не те, що проживати у скверах, а гуляти у скверах і збиратися більше двох осіб», – пояснював Марцінків.

Утім, ні ці виправдання, ні вибачення, йому не допомогли.

Нацполіція відкрила за фактом заяв Марцінківа провадження, а міжнародна спільнота звинуватила у дискримінації.

Ще один мер, який дещо раніше потрапив в поле зору правоохоронців, – одесит Генадій Труханов.

Його підозрюють у порушенні карантинних вимог через участь у масових заходах на початку квітня.

Однак, це не зупинило мера Одеси і він знову все повторив: цього разу на Великдень масово зустрівши благодатний вогонь.

Загалом Труханов займається тим, що інспектує лікарні, школи, дитсадки та показує, як дезінфікують вулиці Одеси.

«Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб у місті була чистота та порядок і не поширювалась ця зараза», – наголошує він.

Те, як дезінфікують місто, показує і мер сум Олександр Лисенко.

А ще він продовжує проводити майстер-класи для сумчан з дотримання правил особистої безпеки під час карантину.

«Не забуваємо, друзі, обробляємо свої руки, миємо часто їх. Слідкуємо, щоб це робили наші рідні і близькі. Ходимо в масках, слідкуємо за взуттям, слідкуємо за всіма правилами», – часто наголошує він у своїх стрімах.

Щоправда сам Лисенко про деякі з цих правил все ж таки забуває. Як, наприклад про те, що торкатись брудними руками обличчя – не можна.

А от мер Черкас Анатолій Бондаренко не завжди пам’ятає про вимогу носити маски під час контакту з іншими:

Водночас він пожертвував своєю зарплатою на користь потреб міської інфекційної лікарні, а його заступники – на користь благодійного фонду для закупівлі антисептиків та засобів індивідуального захисту.

«Я вас люблю і, я думаю, що ми цей карантин і COVID забудемо, як страшний сон», – наголошує він у одному зі своїх звернень до черкащан.

Тим часом в Ужгороді мерія разом з місцевою соціальною службою вирішили розвозити їжу для нужденних сімей.

«Ми повинні допомагати найбільш незахищеним верствам населення в місті Ужгород. Ми вже зараз роздаємо і сухі пайки, а зараз ми ще й проводимо роботу по доставці гарячих обідів. І це дійсно наш такий позитивний внесок, щоб підтримати сьогодні людей», – пояснює мер Ужгорода Богдан Андріїв.

А от мер Дніпра, попри відсутність офіційного рішення Кабміну, взявся самостійно послаблювати карантин.

«Міська влада на боці людей, а не чиновників з Києва. Повірте, мені було непросто ухвалити політичне рішення про послаблення карантину з двох причин. По-перше: я дуже переймаюсь за ваше здоров'я, дорогі земляки. По-друге, ми всі повинні розуміти, що мій крок вам назустріч притягне за собою нові кримінальні справи, які обов’язково будуть проінспіровані моїми недоброзичливцями, як в Києві, так і на обласному рівні», –​ так пояснює своє рішення Борис Філатов.

До слова, у Черкасах теж на свій розсуд ввели певне послаблення карантину.

Водночас усі мери і надалі наголошують, що «коронавірус поруч» і не радять «випробовувати долю, щоб не опинитись в інфекційному відділенні». Натомість просять «поберегти себе, свої родини та своє здоров'я», а також «збиратись не більше двох осіб, бути в масках, поводити себе пристойно» і головне:

ЧАСТИНА 1: Мери проти коронавірусу: як Кличко, Філатов, Кернес, Труханов і Садовий воюють з COVID-19

ЧАСТИНА 2: Мери VS коронавірус: «хоронити як чумних» від Сєнкевича, суперечки Філатова зі священниками, порушення карантину Трухановим