МОЗ засудило пом’якшення карантину у Черкасах, поліція відкрила кримінальну справу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засудив, на його думку, невиправдане пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою.

«Таке рішення ставить під загрозу життя і здоров’я людей, а також може призвести до катастрофічних наслідків щодо поширення коронавірусу», – сказав Степанов.

У відомстві нагадали, що у Черкаській області з початку пандемії зафіксовано 296 випадків коронавірусної хвороби, 9 людей померли.

Крім того, кримінальне провадження за фактом рішення влади Черкас про послаблення карантинних обмежень з 1 травня відкрила Нацполіція.

«Керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області... 1 травня Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні поліції.

Відреагував на рішення черкаської влади щодо послаблення карантину і очільник МВС Арсен Аваков.

«Пане голово міста Черкас, ви загралися. Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор. Реагування буде жорстким», – написав Аваков у твіттері.

30 квітня міська рада Черкас ухвалила рішення про пом’якшення картину з 1 травня.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.