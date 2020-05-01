У Мукачеві вирішили послабити карантин із понеділка

У Мукачеві Закарпатської області вирішили дещо послабити карантин із понеділка, 4 квітня. Як вирішила міська комісія з техногенної й екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, із цього дня в місті відкриваються торговельні центри і парки.

При цьому торговельні центри працюватимуть за умов:

▶-використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів, або захисних масок;

▶-забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавицями;

▶-проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;

▶-перебування в приміщенні не більше від одного відвідувача на 10 квадратних метрів;

▶-дотримання дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метра;

▶- наявності дезінфекторів на вході.

Також із понеділка дозволяється відвідання парків і скверів за умов дотримання соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

При цьому, за рішенням уряду, карантин в Україні продовжений до 11 травня, і головні карантинні обмеження можна послаблювати тільки з 12 травня.