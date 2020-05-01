У Дніпрі послабили карантин

У Дніпрі дещо послабили карантин: у місті дозволили роботу майстерень ремонту устаткування, СТО, хімчисток і продовольчих ринків. Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки.

За ухвалою комісії, основна умова роботи цих закладів – наявність масок, рукавичок і використання антисептиків.

За рішенням комісії, також відтепер кафе й ресторани зможуть працювати не лише з адресною доставкою, а й із послугою «на винос».

А з 4 травня у Дніпрі також дозволять гуляти в частині зелених зон.

Як повідомив міський голова Борис Філатов, це ділянки набережної Дніпра, бульвар Слави та інші зони. Їх виділили на інтерактивній мапі міста, щоб містяни знали, які території вже не підпадають під дію карантину.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, жителі міста уже активно гуляють в зелених зонах, на дитячих та спортивних майданчиках, при цьому в захисних масках із них – одиниці.

Із 12 травня в місті планують дозволити роботу невеликим непродовольчим магазинам, ательє, майстерням ремонту взуття, нотаріальним бюро тощо.

Мер Дніпра Борис Філатов анонсував ці зміни ще попереднього дня, 30 квітня. «Можете називати це як завгодно – лазівкою чи обхідним шляхом», – сказав він про полегшення, призначені на 4 травня – при тому, що, за рішенням уряду, карантин продовжений до 11 травня і головні карантинні обмеження можна послаблювати тільки з 12 травня.

При цьому Філатов застеріг, що і в умовах поетапного послаблення карантину за дотриманням правил безпеки будуть стежити поліційні патрулі. «Ті, хто буде збиратися в великі компанії, розпивати спиртні напої і смажити шашлики, отримають суворі санкції… Не збирайтеся в компанії, будьте в масках і поводьтеся пристойно», – застеріг міський голова.

Станом на 1 травня на Дніпропетровщині на коронавірусну хворобу захворіло 364 людей, із них 23 одужали, троє – померли.

А по всій Україні на цей день офіційно була 10 861 особа, що захворіла на COVID-19, із них 272 померли і 1 413 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 3 189 017 випадків коронавірусного захворювання, з них 233 792 людини від нього померли, 957 094 вже видужали.