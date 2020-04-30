У Дніпрі підприємці провели автомітинг «Ні подвійним стандартам!»

У Дніпрі підприємці, представники малого бізнесу, провели автомітинг «Ні подвійним стандартам!» з вимогами дозволити відновити роботу 30 квітня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією організаторки Наталії Ешонкулової, колона з близько 70 авто проїхала містом до мерії, а потім до обласної державної адміністрації, де посадовцям передали вимоги учасників акції протесту.

За словами Наталії Ешонкулової, представники малого бізнесу Дніпра потерпають від збитків через карантин.

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«Наша акція називалась «Ні подвійним стандартам!». Чому супермаркетам можна працювати, а маленьким магазинчикам – ні? Чому зони продуктів у великих магазинах працюють, а продовольчі ринки – ні? Уряд відкриває роботу ринків, але там є певні обмеження: Кабмін кожен ринок виставляє в перелік, і таким чином когось відкриють, а когось – не відкриють», – сказала організаторка.

Також, за її словами, серед вимог підприємців – зниження податків на період карантину та посткарантинний період, а також скасування орендної плати в період карантину.

Через співробітників мерії та ОДА учасники акції протесту передали свої вимоги міському голові Борису Філатову та голові облдержадміністрації Олександрові Бондаренку.

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У четвер в облдержадміністрації повідомили, що за рішенням спецкомісії 154 продовольчі ринки регіону відновлюють роботу.

«Ринки працюватимуть за умови дотримання суворих заходів безпеки. Продавці та відвідувачі повинні бути у масках, тримати соціальну дистанцію. На вході – обов’язковий температурний скринінг. Має проводитись постійна дезінфекція всіх поверхонь та приміщень», – сказав голова ОДА Олександр Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині – 347 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.