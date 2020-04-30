На Запоріжжі закривають на травневі свята в’їзд до курортів на Азовському узбережжі

На Запоріжжі на вихідні дні 1-3 травня та 9-11 травня запроваджують додаткові карантині заходи в курортних зонах Азовського узбережжя, аби запобігти скупченню людей та поширенню коронавірусу. На в’їзді до курортних населених пунктів працюватимуть додаткові карантині пости. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Так як однією з властивостей Запорізької області є курортна частина, Азовське узбережжя, буде обмежений доступ до прибережної зони Азовського моря. А саме будуть встановлені додаткові карантині пости в Якимівському, Приморському, Бердянському районі та місті Бердянськ. Також буде обмежений доступ до цих курортних зон», – розповів під час спеціального брифінгу перший заступники голови Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров.

В’їзд до населених пунктів області, розташованих уздовж узбережжя, дозволять лише певним видам транспорту і громадянам, що там мешкають.

«Будуть перевірятися документи і пропускатися до проїду на узбережжя лише окремі категорії транспортам та окремі категорії громадян. Зокрема, це буде весь великовантажний транспорт, який доставляє продукти, а також товари для критичної інфраструктури. Це звичайно буде транспорт всіх екстрених служб та транспорт, який обслуговує критичну інфраструктуру безпосередньо на цих зонах. Також матимуть змогу проїхати всі жителі України, які зможуть довести свою прописку або власність на території, на яку буде обмежений доступ», – пояснив Федоров.

Паралельно з обмеженнями виїзду до курортних зон, на їх території працюватимуть спеціальні мобільні групи перевірятимуть готельні та курортні заклади на узбережжі щодо дотримання вимог карантину.

Також на території Запорізької області у вихідні дні 1-3 травня та 9-11 травня буде обмежено рух громадського транспорту у містах. Він ходитиме лише у годин «пік» – з 5:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00 години.

На ранок 30 квітня у Запорізькій області підтверджено 243 випадки захворювання на коронаврірус; п’ятеро людей, у яких встановлено діагноз COVID-19, померли, та 62 людини одужали.