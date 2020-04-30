«Слуга народу» Холодов заявив, що застряг на Кіпрі на весь час карантину, бо захворів і підозрював COVID-19

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов, який залишив Україну та полетів на Кіпр після того, як президент Володимир Зеленський анонсував закриття кордонів, заявив, що перехворів ймовірно на короновірус і тому не зміг швидко повернутись. Він додав, що місцеві лікарі не робили йому тест, але зобов’язали його самоізолюватися та залишатися вдома. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook 30 квітня.

Холодов підтвердив, що півтора місяці тому, 15 березня, він дійсно вирушив на Кіпр, оскільки наступного дня в його сина була запланована операція. Однак пізніше він відчув погіршення стану здоров’я і запідозрив у себе COVID-19, оскільки він сидить у Раді поруч з депутатами Русланом Горбенком і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус, написав Холодов.

«Мій стан різко погіршився і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджали медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі від 19 березня до мене додому викликали лікарів», – розповів депутат у дописі.

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Однак, за його словами, тесту йому так і не зробили – «оскільки людей із симптомами коронавірусу не впускали до лікарень». Водночас, як зазначив депутат, кіпрські лікарі зобов’язали його самоізолюватися і письмово заборонили йому поїздки. Таким чином Холодов пояснює, чому пропустив евакуаційний рейс з Кіпру 20 березня: «щоб не порушувати заборону лікарів на пересування і не піддавати небезпеці зараження сотні громадян України в літаку».

Крім того, він додав, що колеги по фракції «Слуга народу» і президент Зеленський були поінформовані про його ситуацію. А також анонсував, що планує повернутися в Україну 30 квітня рейсом Ларнака-Київ.

Раніше «Схеми» повідомили, що «слуга народу» Андрій Холодов з початком карантину та після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів виїхав на Кіпр і відтоді не повертався в Україну.

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Він вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався – тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Відтоді парламент п’ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі під куполом, для ухвалення термінових рішень, пов'язаних зокрема із заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції.

З того часу компанія Sky Up щонайменше один раз здійснювала евакуаційний рейс українських громадян з Кіпру (20 березня).