Після розслідування «Схем» прокуратура взялася за статки закарпатських митників

Прокуратура Закарпатської області відкрила провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення – незаконного збагачення. Це сталося після того, як журналісти проєкту «Схеми в регіонах» (спільний проєкт програми «Схеми» та Інституту розвитку регіональної преси) у розслідуванні «Гроші на кордоні» розповіли про закарпатських митників з елітним майном незрозумілого походження, оформленого на родичів, і які успішно перейшли на роботу до нової митниці – Державної митної служби після початку ліквідації старої структури – Закарпатської митниці ДФС.

«За матеріалами сюжету, який оприлюднений на каналі YouTube під назвою «Гроші на кордоні», прокуратурою області 03.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. В подальшому, процесуальним прокурором визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область», – ідеться у відповіді прокуратури на запит журналістів.

Наприкінці березня учасники проєкту «Схеми в регіонах» – спільного проєкту програми «Схеми» та Інституту розвитку регіональної преси – показали спосіб життя закарпатських митників, що, зокрема, статки деяких із них неспівмірні з офіційними доходами держслужбовців.

Йшлося, зокрема, про Володимира Лазорика, який працював у Закарпатській митниці ДФС, а нині – на митному пункті «Тиса» в Державній митній службі та Ігоря Стрічика, теж з Закарпатської митниці ДФС, який тепер – на митному пості «Ужгород».

Журналісти встановили, що 24-річна донька Лазорика Єлизавета є власницею низки нерухомого майна – двох квартир, понад 100 квадратних метрів торговельних площ та двох недешевих автівок.

Єлизавета відмовилася пояснювати походження свого майна, а митник Володимир Лазорик зазначив: «Вона живе окремо від мене. Давним-давно. І я не маю вам нічого розказувати і пояснювати».

Ігор Стрічик, як виявили журналісти, користується автівкою Tesla-3. При цьому, відповідно до декларації, у власності митника з транспортних засобів є лише мопед. Tesla належить його дружині Олені Стрічик, і митник не вказує це авто у декларації. З Ігорем Стрічиком поспілкуватися журналістам не вдалося.

Крім цього, як встановили журналісти, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Андрій Каращенко, якого Зеленський сварив «за айфон», є довіреною особою у словацькій комерційній фірмі Sapient Consulting з 2016 року, на його матір оформлена низка елітного майна, а жінка, яку він декларує як дружину, викладає фото з коштовностями та брендовими речами, вартість деяких сягає кількох тисяч євро.

Під час реформи митниці Андрій Каращенко не був переведений до новоствореної Державної митної служби, яку очолює Максим Нефьодов. Утім, він залишився на керівній посаді у структурі Державної фіскальної служби, яка досі не ліквідована.