ВР проголосувала законопроєкт 1049 без «тютюнової правки», яку просував «слуга народу» Холодов

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної «тютюнової правки», через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. Просуванням правки займався народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов, якого журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» викрили на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання депутатом інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина.

У попередньому варіанті законопроєкту, проголосованого восени, він містив правку №8, яка фактично передбачала збільшення «маржі» для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Голосування за нову версію законопроєкту відбулося на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня.

Депутати розглянули проєкт закону з урахуванням пропозицій президента до відхиленого ним законопроєкту №1049, в якому раніше містилася так звана «тютюнова правка».

Рішення було ухвалене без обговорення. «За» проголосували 279 депутатів, «проти» – двоє, ще 86 від голосування «утримались» і 18 – не голосували.

Раніше, 4 жовтня 2019 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в другому читанні. У готовому варіанті документу опинилася правка №8, яка, за фактом, передбачала націнку для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет (фіксована маржа на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку).

У листопаді 2019 року журналісти «Схем» встановили, що родина Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)».

Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.

Після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти Холодова. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить, чи не діяв парламентар за умов конфлікту інтересів.