Детективи НАБУ взялися за депутата від «Слуги народу» Холодова після виходу розслідування «Схем»

В Національному антикорупційному бюро відкрили кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова. Офіційне розслідування розпочато після публікації матеріалу «Слуга родинного бізнесу» у програмі журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Під час свого розслідування журналісти встановили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачальнням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, автори матеріалу дійшли висновку, що лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

«4 грудня детективами НАБУ внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.15, ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України, а саме: закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем», – йдеться в офіційній відповіді Антикорупційного бюро на запит Радіо Свобода.

Розслідування журналістів, яке лягло в основу офіційного провадження, було опубліковано 13 листопада.

Тоді «Схеми» встановили, що родина депутата зі «Слуги народу» Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)».

Фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, не зміг сказати, кому саме.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр», – мовиться в матеріалі.

З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, номінального. Засновником фірми Reineweg LTD, на яку записана мережа столичних кіосків, замість дружини Холодова став кіпріот Гіоргос Лантас – це юрист, який, крім цього бізнесу, фігурує також у майже сотні інших кіпрських компаній. При цьому і після реєстрації на номінального власника фірма залишалась прописаною у маєтку Холодова в Лімасолі аж до його обрання у Верховну Раду.

Раніше Холодов також публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у Facebook.

«І це не дивно – адже інакше депутатові від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу», – мовиться в розслідуванні.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для гуртових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат Холодов відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?»

Після чого Холодов обурено перепитав керівника секретаріату комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів і спілкуватись із ними до початку засідання. «Схеми» також тричі звертались до Холодова з проханням про окреме інтерв’ю, проте він відмовив.