НАЗК теж візьметься за «слугу народу» Холодова після розслідування «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить, чи діяв депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов в умовах реального конфлікту інтересів, коли лобіював законодавче нововведення, що має покращити фінансові умови для тютюнового бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок. Підтвердження цьому раніше знайшли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Під час розслідування журналісти встановили, що народний депутат Холодов через низку підставних осіб і номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, автори матеріалу дійшли висновку, що, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

У Нацагентстві повідомили, що вони «здійснюють моніторинг і контроль за виконанням вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів 9-го скликання, у тому числі й Андрія Холодова».

У НАЗК зазначили, що інформацію, викладену у розслідуванні «Схем», «буде проаналізовано в рамках здійснення вказаного моніторингу».

Розслідування журналістів, про яке згадує НАЗК, було опубліковано 13 листопада.

Тоді «Схеми» встановили, що родина депутата зі «Слуги народу» Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)».

Фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, не зміг сказати, кому саме.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр», – мовиться в матеріалі.

Із 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого власника, номінального. Засновником фірми Reineweg LTD, на яку записана мережа столичних кіосків, замість дружини Холодова став кіпріот Гіоргос Лантас – це юрист, який, крім цього бізнесу, фігурує також у майже сотні інших кіпрських компаній.

При цьому і після реєстрації на номінального власника фірма залишалась прописаною у маєтку Холодова в Лімасолі аж до його обрання у Верховну Раду.

Раніше Холодов також публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у фейсбуці.

«І це не дивно – адже інакше депутатові від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу», – мовиться в розслідуванні.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для гуртових і роздрібних продавців тютюнових виробів.

До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат Холодов відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?»

Також «Схеми» повідомили, що 4 грудня детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо Холодова. Офіційне розслідування розпочато після публікації журналістського розслідування «Слуга родинного бізнесу» – за статтями закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем.