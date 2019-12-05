«Слуга родинного бізнесу». Як однопартійці, фіскали та НАБУ відреагували на розслідування про депутата Холодова

У листопаді журналісти опублікували розслідування, в якому встановили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками в кіосках та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що законодавчо збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він, схоже, відстоював свої ж інтереси. Що керівництво партії Зеленського та колеги Холодова думають про викриття журналістів? Чи буде політична відповідальність? Чи зацікавить це контролюючі та правоохоронні органи?

Менше ніж місяць тому, у листопаді, «Схеми» розповіли, що «слуга народу» Андрій Холодов під виглядом боротьби з тютюновими монополістами, схоже, відстоював не стільки державні, скільки власні приватні інтереси.

Як журналісти дійшли такого висновку?

Пройшовши у парламент за списком партії Володимира Зеленського, Холодов отримав посаду заступника голови фінансового комітету.

І які ж законодавчі нововведення він ледь не першою справою провів через свій комітет?

Пролобіював зміну формули розподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Завдяки якій найбільший профіт, вочевидь, отримають роздрібні мережі. Зросте й маржа оптовиків. А ось виробники цигарок зароблятимуть менше.

Монобільшість цю правку ухвалила, тепер ввести в дію її має президент своїм підписом.

Водночас, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження зв’язку родини самого Андрія Холодова з тютюновим бізнесом, від якого він сам усіляко публічно відхрещувався.

«Схеми» розплутали клубок підставних осіб та неіснуючих адрес, влаштувались в один з київських кіосків, де торгують цигарками, простежили за рухом коштів, які українці платять в них за тютюнові вироби – і опинилися... на Кіпрі біля маєтку самого Холодова.

У стінах будинку в Лімасолі, за 2000 кілометрів від київських урядових кварталів і бере початок засекречений український бізнес його родини.

Більше того, там знімальна група тоді зустріла і самого парламентаря – якраз у ті дні , коли він за графіком мав би працювати зі своїми українськими виборцями.

Таким чином, фактично, вперше у цьому скликанні Ради було доведено лобіювання депутатом законодавчих змін, які вигідні його власному родинному бізнесу.

Під час підготовки розслідування, «Схеми» намагались отримати коментарі самого Холодова щодо їхніх документальних знахідок, адже до цього він публічно спростовував, що коли-небудь мав стосунок до бізнесу з торгівлі тютюновими виробами.

Та від інтерв’ю він тричі відмовився, а коли журналісти спробували отримати його коментар перед засіданням комітету, спершу він зробив вигляд, що не розуміє про що мова, а згодом поскаржився організаторам засідання, що до нього в стінах парламентського комітету підпустили журналістів: «А журналісти можуть сюди заходити? Радіо Свобода всілякі».

Після виходу розслідування саме Андрій Холодов одним із перших відреагував у себе на фейсбуці. Тоді він написав: «З приводу «сенсаційного розслідування» «Схем». Без попкорну прямо не подивишся, таке вже назнімали, навіть не знаю, як коментувати: як новий фантастичний фільм чи все таки за журналістськими стандартами. Ніяких зв’язків з тютюновим бізнесом я не маю. А тому про який конфлікт інтересів може йти мова?»

Холодов дотримується обраної ним раніше лінії поведінки: згадана правка до законопроєкту – необхідна умова для демонополізації тютюнового ринку. Щоправда, тепер він більше не стверджує, що бізнесу в цій сфері ніколи не мав – а визнає: було таке, але продав.

– Я виклав у фейсбуці, що в 2018 році ця компанія – вона вже не наша. Які можуть бути питання?

– Але вона пов’язана з вашим оточенням, з вашою сім’єю, з людьми, які працюють…

– Як? Ви маєте факти? Приходьте – покажіть мені. Ті факти, які я бачив у розслідуванні, вони дуже смішні і не мають під собою ніякої конкретики і не мають ніяких документів.

Номінальні власники – нехитрий спосіб заховати справжнього бенефіціара бізнесу. Переписавши торік кіпрську фірму на юриста, який веде справи ще сотні інших різних компаній з усього світу, подружжя Холодових залишали її місце реєстрації в своєму родинному маєтку в Лімасол, де журналісти їх і зустріли.

При цьому, сказати, кому саме він продав бізнес з утримання сигаретних кіосків – Холодов не може.

– Ви можете нам назвати покупця свого бізнесу?

– Я з вами не спілкуюсь!

– Кому ви продали свій бізнес, як ви кажете?

– Я вам відповів!

– Це – юрист-кіпріот?

– Я вам відповів, будь ласка! Залиште мене, будь ласка!

Не спромігся він назвати покупця і з другої спроби того ж дня.

– Андрій Іванович, коротке питання – просто назвіть ім’я покупця бізнесу?

– Я сказав, що я з вами спілкуватися не буду.

І справді, знадобилося провести журналістське розслідування, щоб довести, що родина депутата Холодова через низку довірених людей і досі має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок: від гуртової закупівлі у виробників – через фірму «Сіті Трейдінг Компані» – до розповсюдження цих партій в кіоски, власником яких є «Київ Маркет Солюшн» – і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми «Віктрум» та «Інтертабако».

Як на це викриття «Схем» відреагували у президентській фракції?

«Не додивився, але лобіювання не виявилось»: реакція керівництва «Слуги народу»

Ще перед публікацією матеріалу журналісти «Схем» поцікавились у голови фракції Давида Арахамії, якою була б його реакція, якби він дізнався про факт лобіювання іншим «слугою народу» не державних, а своїх родинних бізнес-інтересів, той заявив:

– Якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції.

– Чи може бути сигналом повідомлення у ЗМІ?

– Звичайно.

Тож наступного після публікації дня знімальна група Радіо Свобода знову звернулася до Арахамії за коментарем.

Проте керівник президентської фракції зазначив, що матеріал ще не переглянув. Але пообіцяв зробити це за тиждень і скласти свою позицію щодо можливих наслідків для свого однопартійця.

Таке ж запитання журналісти адресували й іншому лідеру «Слуги народу» – першому заступнику голови фракції Олександру Корнієнку.

«Я бачив, що воно вийшло, воно дуже велике і його треба сісти, вдумчиво подивитись. Вивчимо його, дослідимо. Можливо, там взагалі треба по-іншому реагувати. В нас вже деякі депутати задавали питання», – відповів Корнієнко.

Однак, схоже, що й після двотижневої паузи в сесійній роботі Верховної Ради їм обом так і не вдалося переглянути матеріал розслідувачів про ймовірний конфлікт інтересів у їхнього колеги Андрія Холодова.

Олександр Корнієнко сказав, що не встиг, але підкреслив, що на засіданні фракції це питання не обговорювалось.

– Чи надавав пан Холодов якісь пояснення?

– Приватно давав, я думаю. Я бачу, що він в принципі і до нас підходив, і казав, що є таке розслідування, що не все відповідає дійсності, але якусь конкретику він не казав.

– А ви і не запитували?

– А я і не запитував.

Коли журналісти вдруге підійшли в кулуарах до Арахамії через кілька тижнів після публікації розслідування, він зізнався, що переглянув лише частину.

– Я ще не додивився, я чесно вам скажу. Ну так, у мене було багато часу, я зупинився, знаєте де? На моменті, де пан Холодов виходив з машини.Отам пауза так на домашньому лептопі і відкрита.

– Ви розумієте суть розслідування?

– Не дуже, ви мені тоді пояснювали, я просто хочу подивитись, як воно.

– Пан Холодов вже щось пояснював?

– Не пояснював. Я просто його запитав тоді, коли ви у мене запитали. Я зайшов в залу і кажу: мене там питають, про що це там йде мова, він каже, що там 99 відсотків – неправда. От це його коментар. Це не моя оцінка.

Зрештою, втретє, коли «Схеми» через день зупинили у коридорах парламенту з цим же питанням Арахамію, він був більш категоричним: «Я не додивився до кінця, але лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. Я його, заходив в зал, і спитав – він спростовує. Те, що він ніколи не мав і не має, і каже, що у всьому… Я кажу: ну, ти сам фільм дивився? Бо я не додивився. І він каже, що в фільмі фігурують фейкові документи: якісь папери, де щось там написано. І цих документів не існує взагалі. Я після того, як ми поговорили, поставив таке неформальне застереження, щоб мені інформували, якщо будуть якісь рухи в тютюнових таких справах».​

А от голова податкового комітету Данило Гетманцев, заступником якого є Холодов, на відміну від керівництва фракції, розслідування встиг подивитися.

– Ми з вами розуміємо, що в кожного з нас в минулому житті був якийсь бізнес. Ми чимось займалися. Головне, щоб ті практики, ті бізнеси, які колись в нас були, жодним чином не впливали на прийняття рішень, які ми приймаємо у комітеті.

– Чи надавав Холодов вже якісь пояснення, наприклад, з приводу цього розслідування?

– У нас була особиста розмова. Він сказав, що це не так, що він відношення не має.

– Не має і не мав?

– Ні, ну щодо мав – це інше питання. Я не готовий його зараз коментувати.

Водночас, кому саме Холодов продав бізнес з утримання сигаретних кіосків – досі невідомо, він відмовляється коментувати. Чи не тому, що це не продаж, а оформлення на підставних осіб?

Скориставшись можливістю, «Схеми» поцікавились також і в інших соратників Холодова – загалом, чи має право народний обранець у Раді лобіювати власні інтереси?

«Коли депутат стає депутатом, він виходить з усіх корпоративних прав, – вважає обранець Денис Монастирський. – Але якщо мова йде про лобіювання конкретної сфери, конкретної галузі або навіть конкретного підприємства, і є зв’язок депутата з цим підприємством, я вважаю – це той тіньовий лобізм, не цивілізований лобізм, який однозначно не може бути підтриманий».

– Я так розумію, депутат взагалі не повинен мати бізнес, – каже журналістам «слуга народу» Роман Каптєлов.

– Якщо він номінально вийшов з бізнесу?

– Як це номінально?

– Оформив його на підставних осіб.

– Моє бачення, що депутат по закону не має права володіти та управляти бізнесом. Я вийшов зі свого бізнесу і ніяк не впливаю на нього.

«Можливо, він не лобіює свої інтереси, а можливо він просто робить правильно? Так, як воно повинно бути, – відповідає питанням на питання депутат Олексій Устенко. І одразу вгадує, про кого мова. – Про пана Холодова? Він в мене у комітеті, я вважаю, що пан Холодов, по-перше, не є автором правки, а, по-друге, він бореться з монополістами – я вважаю, що це – добра історія. В нас існують такі великі монополії. Які просто ніхто не помічає, то правка пана Холодова якраз і руйнує цю монополію».

– А чого ви кажете, що це правка пана Холодова, якщо він не автор?

– Ну не пана Холодова, але так же ж кажуть в пресі.

«Я не знаю, наскільки це нормально з точки зору моральної складової, чи це нормально, – ділиться думками парламентар Андрій Жупанин. –Це особиста справа депутата, і мені здається, що депутат не має права займатися по закону ніякою діяльністю, крім наукової, викладацької і творчої, і якщо мова йде про встановлені факти зайняття депутатом бізнесом, то мені здається, що це повинно повідомлятися до правоохоронних органів».

Та чи солідарний із такою думкою голова Верховної Ради, а донедавна – лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков?

«Якщо це буде доведено, то це дійсно буде проблемою і для нього, і для Ради, якщо ні, то я впевнений.., – робить паузу спікер. – Ну він дуже впевнено відповідає на те, що це не є правдою».

– Якщо це буде доведено – ви маєте на увазі правоохоронними органами чи все ж таки можемо розраховувати на якусь внутрішньопартійну перевірку?

– Я, на жаль, зараз про внутрішньопартійну не зможу відповісти, не спілкувався з Арахамією з цього приводу – внутрішньофракційною навіть, це не партійна. Щодо правоохоронних органів: якщо є такий фактаж, я впевнений, що вони теж будуть реагувати. Якщо є конфлікт інтересів, то треба про нього заявляти.

Тож, тест на зрілу політичну реакцію лідери «Слуги народу» навряд чи склали успішно – керівництву фракції було легше повірити просто на слово своєму соратнику, аніж зважити на розслідування журналістів із наведеними доказами та документами.

Ніхто зі «слуг народу» не наважився сам порушити питання щодо відповідальності однопартійця, якого «Схеми» викрили у лобіюванні не державних, а родинних інтересів. Більшість опитаних депутатів лише порадили з’ясовувати це все у контролюючих органів.

Журналісти так і зробили – і звернулися до них за висновками.

Операція «чеки»

Під час підготовки розслідування про Андрія Холодова команда «Схем» провела контрольну закупку сигарет у столичних кіосках, записаних на фірму, яка бере початок у маєтку Холодових на Кіпрі.

Це дозволило виявити, які компанії торгують у кіосках – а пізніше, і встановити їхній зв’язок із впливовим нардепом.

У більшості кіосків цигарки змогли продати тільки за готівку – таким чином, журналістам вдалося отримати півтора десятки чеків.

Тоді аналіз «Схем» показав, що ці чеки – недійсні.

Під час онлайн-перевірки вони не відобразились на сайті фіскальної служби. Це означає, що вони не внесені в базу податківців. На відміну від інших чеків, які журналісти зібрали в різних магазинах і ресторанах – для порівняння.

Фото зібраних чеків редакція відправила до Державної фіскальної служби на аналіз, запитавши: чи вважаються вони підробленими? І чи не є ця знахідка – доказом факту недоплати податків, а отже – нанесення збитків державному бюджету?

Минуло два тижні після виходу розслідування, та податківці – так і не спромоглися надати відповідь.

27 листопада там відповіли: «Останнього запиту ми не знайшли.» Пізніше, в той же день, заявили, що «отримали цей запит офіційно, коли ми його отримали, і відправили в роботу». Проте і за шість днів після того не спромоглися на відповідь.

Тим часом, журналісти помітили, що зібрані ними в сигаретних кіосках чеки в буквальному сенсі почали втрачати свій первісний вигляд. На відміну від чеків з ресторанів та магазинів, які досі мають насичений колір та чіткі цифри, чеки з МАФів стали виглядати вицвілими.

Що це означає?

«Схеми» показали їх співробітнику однієї з фірм, у якої торговці в столичних кіосках офіційно закупають реєстратори розрахункових операцій. Або простіше – касові апарати.

Почали – із верифікованих чеків із магазинів та ресторанів.

Роздивившись їх уважно, головний конструктор ТОВ «Екселліо Трейд» Володимир Копись, оголосив свій вердикт: «Ці чеки виглядають адекватно. На них присутні всі реквізити, які мають бути. На цих всіх чеках є все, що треба», – заявив він.

Після спеціаліст поглянув уже на «сигаретні» чеки.

І одразу ж помітив важливу деталь: «у даному випадку видно, що ці чеки друкуються на сировині низької якості».

Та Володимир Копись запевнив, що втрата кольору – не головне.

«Цей чек надрукований на звичайному принтері – він називається звичайний чековий принтер. Він друкує на такій самій стрічці, але він не фіксує обороти, не фіксує податки, не передає. Це просто текст, набраний текст, – розповів він журналістам. – Якого реквізиту не вистачає – це логотипу виробника РРО, який друкує ці чеки. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який чек, то або нижнім рядком, або в нижньому куті в нас є логотип виробника. Тут (показує на чеки з магазинів і ресторанів – ред.) – «Респосе», «Екселіо», «Датекс Україна», «Атлас» – на кожному з цих чеків є логотип виробника. На всіх цих чеках («сигаретних» – ред.) логотипу виробника немає. Тобто, це підробка під фіскальний чек».

Але фахівець також звернув увагу, що про підробку свідчить не тільки відсутність окремих реквізитів.

«Підробники зробили певну помилку. Тут немає акцизного податку в даному чеку. Так, 5%. Зазвичай, яким чином роблять: ставлять звичайний принтер – не фіскальний реєстратор – і друкують такі чеки. А потім, скільки їм захотілося – ввечері надрукували, повторили на касовому апараті», – пояснив спеціаліст.

Зрештою, і самі податківці хоч і неохоче, але констатували – надіслані їм чеки «не можна вважати фіскальними, оскільки на них немає логотипу виробника».

Недійсність зібраних під час розслідування чеків можна пояснити тим, що роздрібні компанії, які торгують цигарками у кіосках – «Віктрум» та «Інтертабако» – не хочуть показувати фіскалам справжній обсяг продажів.

Справді, з податкової звітності цих двох компаній, пов’язаних із родиною депутата від «Слуги народу» Холодова, видно, що вони начебто більшість цигарок не продають, а залишають їх на складі.

Судячи з офіційного розкладу перевірок Державної фіскальної служби, цього літа вони інспектували ці компанії.

Як результати перевірки? І чи вживатимуть вони якихось заходів з приводу чеків з ознаками підробки, які «Схеми» їм надіслали?

І поки фіскали думають, що відповісти журналістам на це,скандальна правка №8 до вже проголосованого Верховною Радою, але ще не підписаного президентом закону, продовжила жити своїм життям.

Доля «тютюнової» правки

Це – та сама правка, яка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, і яку публічно лобіював, а потім підтримав голосуванням заступник голови комітету Андрій Холодов. Та сама правка, яка вочевидь є вигідною пов’язаним із ним роздрібним фірмам.

Відтоді у високих кабінетах розпочалася серія зустрічей, на яких великі виробники сигарет та представники влади і досі намагаються дійти згоди: як побороти монополію одного гуртового постачальника, але при цьому не нанести шкоди виробникам.

Тому, за інформацією «Схем», президент Зеленський не поспішає підписувати законопроєкт із скандальною правкою.

На початку листопада Володимир Зеленський зустрівся з найбільшими виробниками сигарет. Він підкреслив «важливість питання покращення бізнес-клімату» та «пріоритет – боротьбу з монополіями та побудову конкурентних ринків». Серед учасників цієї зустрічі був і Андрій Холодов: щоправда, його прізвище в повідомленні не згадувалось – натомість журналісти помітили його на світлині, опублікованій на офіційному сайті глави держави.

За інформацією «Схем», заступник голови податкового комітету – постійний учасник подібних зустрічей і відіграє на них значну роль.



Його ж голос чутно і на аудіозаписі із зустрічі урядовців з виробниками сигарет в Міністерстві розвитку економіки від 25 листопада 2019 року. На ній депутат критикує вже запропонований варіант меморандуму – документу між виробниками сигарет та урядовцями про наміри дійти згоди і встановити комфортні для всіх та вигідні для держави, в тому числі, правила на ринку.

Тоді учасники зустрічі звернули увагу, що у Холодова чимало зауважень стосовно запропонованого меморандуму.

«У мене є можливість висловити свою думку, і цю думку ми можемо обговорити зі змінами», – відреагував Холодов.

«Пункт 4.4 – пропозиція про перегляд методології адміністрування 5-процентного податку з роздрібних продаж, а не пропозиції по знаходженню компромісу по питанню правки 8 законопроекту 1049, прийнятому Верховною Радою, – чутно на записі голос Андрія Холодова. – Тому, з огляду, пропонується змінити можливий цей проект меморандуму, враховуючи висловлені вище зауваження».

Як підтверджують учасники тієї зустрічі, Андрій Холодов мав зауваження до запропонованих нововведень, які мали б слугувати на користь держави. Зокрема, до спроби вивести з тіні частину коштів, які недоотримує бюджет шляхом зміни системи сплати обов’язкового 5%-го акцизу. Податку, який фірми, що торгують в МАФах, подекуди залишають собі. В тому числі ті, які оперують в кіосках, пов'язаних із самим Холодовим.

Частина з цих ініціатив з меморандуму – вже лягає в основу законопроєктів.

«Зараз є досить великі ненадходження до державного бюджету і до місцевих бюджетів в розмірі – якщо брати акцизний податок 5% та ПДВ, то буде близько 3 мільярдів гривень, – розповідає колега Холодова по комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов про запропоновані проєкти законів. – Три законопроєкти з’явилися, оскільки в нас є ненаповнення державного бюджету і місцевих бюджетів. Тобто, даними законопроєктами передбачено, що 5-відсотковий акцизний податок буде сплачуватися саме оптовими фірмами, які займаються тютюновими виробами. Тобто, які продають сигарети».

Як в уряді пояснюють роль, відведену «слузі народу» Холодову на зустрічах посадовців із виробниками сигарет? Що робить народний депутат, родина якого пов’язана з тютюновим бізнесом – на нарадах, де визначаються правила функціонування всього ринку? «Схеми» запитали про це у Міністерстві розвитку економіки та чекають на відповідь.

Своє пояснення цьому наводить голова податкового комітету Гетманцев, заступником якого є Холодов.

«Вам відомо більше, ніж мені, але якщо він ходить на ці зустрічі, він є членом комітету, до предметів відання якого належать ці питання. Більше того, він є заступником голови цього комітету. Він відповідає за певні напрямки, в тому числі, за цей. Він не ставить мене до відома, щодо кожної своєї зустрічі, але він і не повинен ставити», – відзначив Данило Гетманцев.

Конфлікт інтересів? Чи зловживання владою?

Окремо «Схеми» звернулись до Нацагентства з питань запобігання корупції – адже там є цілий департамент, який має моніторити представників влади на предмет конфлікту інтересів. І запитали: чи не перебуває депутат у конфлікті інтересів, коли лобіює законодавство, що покращує фінансові умови для того бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок?

У Нацагентстві відповіли, що вони «на постійній основі здійснюють моніторинг та контроль за виконанням вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів 9-го скликання, в тому числі й Андрія Холодова».

І додали, що інформацію, викладену в розслідуванні «Схем», «буде проаналізовано в рамках здійснення вказаного моніторингу».

У Національному антикорупційному бюро також подивились розслідування – і вже перейшли до дій.

4 грудня детективи НАБУ відкрили офіційне провадження – і розпочали розслідування наведених у матеріалі «Схем» фактів, попередньо кваліфікувавши ймовірне кримінальне правопорушення Андрія Холодова як закінчений замах на злочин у вигляді зловживання владою або службовим становищем.

Це перша кримінальна справа, офіційно розпочата щодо представника політичної сили Володимира Зеленського на основі журналістського розслідування – і «Схеми» будуть ретельно стежити за її перебігом.