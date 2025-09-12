Розслідування Радіо Свобода і «Схем» отримало спецвідзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року

Розслідування журналістів української служби Радіо Свобода та команди «Схем» «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримали спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року.

У матеріалі журналістки Ірина Сисак, Валерія Єгошина та Юлія Химерик дослідили, як російські спецслужби цілеспрямовано вербують українських неповнолітніх для підпалів військових авто та використання в дезінформаційних кампаніях. Команда об’їздила всю Україну, зняла інтерв’ю з завербованими, отримала ексклюзивні листування з вербувальниками та з’ясувала, як працює ця схема, її ієрархію та джерела фінансування.

Головну перемогу у Конкурсі здобула робота редакції «Слідство.Інфо»: «Останнє завдання Віки». Журналісти у фільмі з’ясували шлях журналістки Вікторії Рощиної в окупацію, встановили, які матеріали вона там готувала, де утримувалася, а також в яких умовах і яких катувань зазнала.

Нагадаємо, що у фінал Конкурсу також увійшов матеріал «Схем» «Спадщина Портнова» (авторства Сергія Андрушка та Кіри Толстякової) про вплив ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова на судову систему України. Журналісти назвали суддів, чию кар’єру він просував, і тих, хто ухвалював рішення на його користь, та виявили аномалії в авторозподілі справ у Печерському суді Києва.





Також фіналу Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року увійшли роботи The Kyiv Independent, Слідство.Інфо, NGL.media, KibOrg та Української правди.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation.

«Схеми» – проєкт журналістських розслідувань української служби Радіо Свобода, заснований у 2014 році. Керівниця проєкту – Наталка Седлецька.