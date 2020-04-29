«Слуга народу» Холодов перед закриттям авіасполучення виїхав «карантинити» на Кіпр – «Схеми»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов з початком карантину та після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів, виїхав на Кіпр і відтоді не повертався в Україну. Про це повідомляють журналісти програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший).

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався – тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Відтоді парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі під куполом, для ухвалення термінових рішень, пов'язаних зокрема із заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Окрім цих пленарних засідань, Холодов пропустив засідання свого комітету 30 березня, при цьому, брав участь в наступних засіданнях комітету в режимі онлайн.

З того часу компанія Sky Up щонайменше один раз здійснювала евакуаційний рейс українських громадян з Кіпру (20 березня).

Станом на 29 квітня депутат від «Слуги народу» залишався на Кіпрі та не прибував до України, це «Схемам» підтвердили три непов’язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру із доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії, і третє – в Державній прикордонній службі України.

За даними журналістів «Схем», на Кіпрі депутат Холодов із дружиною мають у власності маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме у цьому маєтку донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу – а отже, він міг діяти у своїх власних інтересах, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців цигарками. Цим фактом, зрештою, зацікавилось НАБУ.

Після початку карантину в Україні 12 березня, президент Володимир Зеленський 13 березня у відеозверненні закликав українців, які перебувають за кордоном, повернутися протягом наступних трьох днів, бо згодом авіасполучення буде закрите. А спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що пасажирське авіасполучення буде повністю обмежене з 00:00 17 березня. 28 березня влада вирішила закрити кордон.

Тобто член президентської партії вирішив залишити країну вже після того, як президент закликав українців повернутися додому та попередив про закриття авіасполучення, зазначають журналісти «Схем».

«Схеми» направили народному депутату Андрію Холодову та його офіційним помічникам запитання про те, чому він вирішив залишити країну після того, як президент Зеленський попросив громадян повернутися. Редакція готова опублікувати відповідь, щойно вона надійде.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову №3278, якою передбачено, що впродовж дії карантину депутати працюватимуть у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). На своїх сторінках у соцмережах Андрій Холодов наполягає на впровадженні онлайн-сесій парламенту за прикладом Великобританії.

У листопаді 2019 року журналісти «Схем» встановили, що родина Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»).

Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.

Після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Холодова. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить, чи не діяв парламентар за умов конфлікту інтересів.

А 13 квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт 1049 без «тютюнової правки», яку просував «слуга народу» Холодов.

Раніше, під час парламентських виборів «Схеми» знайшли в Андрія Холодова, який є кумом Віктора Медведчука і на той час був кандидатом у депутати від «Слуги народу», віллу у Відні за 6 мільйонів євро.

Дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська є кумою дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

На той час керівник партії «Слуги народу» Дмитро Разумков заявляв, що факти родинних зв'язків кандидата з сім'єю кума президента Росії, не є приводом для виключення кандидата з партії.

Також журналісти виявили, що Холодов мешкав поміж двома країнами, Україною та Австрією, при чому сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років. Водночас Центральна виборча комісія вирішила залишити без розгляду таку скаргу.