Кум Медведчука, який йде в Раду від «Слуги народу», більше ніж 200 днів протягом року не був в Україні – «Схеми»

Андрій Холодов, який балотується у Верховну Раду за списком партії «Слуга народу» під номером 22, мешкає поміж двома країнами, Україною та Австрією, при чому сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти проаналізували дані за декілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі. Найбільш показовим є 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року знаходився за межами України. Журналісти проаналізували дані його перельотів з початку січня по кінець грудня, переважна більшість яких – до Відня. В елітному районі австрійської столиці, як розповідали «Схеми», родина Холодова має віллу за 6 мільйонів євро.

​Водночас, відповідно до закону «Про вибори народних депутатів України», ним може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

У свою чергу, закон «Про громадянство України» визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів, та встановлює, що «не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України».

Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев пояснює: «У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційного вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років, комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачене частиною п’ятою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Сам Холодов на прохання журналістів про коментар не відповів.

Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова «тіньовим бізнесменом», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу «Ефкон-вікна» в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні, є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Як писала Українська правда, ЦВК направила партії Зеленського лист з інформацією про можливе подвійне громадянство чи непроживання в Україні протягом 5 років щодо чотирьох кандидатів, серед яких – Андрій Холодов.

Раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексзаступника генерального Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». Таке рішення ЦВК ухвалила одностайно 5 липня.

За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, таке рішення комісія ухвалила, отримавши від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів.

ЦВК також скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.