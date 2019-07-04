«Схеми» знайшли в кума Медведчука, який йде в Раду від «Слуги народу», віллу у Відні за 6 мільйонів євро

Родина Андрія Холодова, який балотується у Верховну Раду по списку партії «Слуга народу» під номером 22, має у власності маєток в елітному районі Відня (Австрія). Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Журналісти наводять офіційні документи з австрійського реєстру нерухомості.

​Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро (за нинішнім курсом це 175 мільйонів гривень). Це – вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова – Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука.

​Будинок розташований у Відні на вулиці Лайнцер штрасе у районі Гітцінг. Це найбільш елітний спальний район австрійської столиці з дорогими приватними будинками. Наприклад, у п’яти хвилинах ходьби від маєтку Холодових розташовується будинок, де останні 5 років мешкає український олігарх Дмитро Фірташ.

​Також у Відні розташований салон весільних та вечірніх суконь, який належить дружині Холодова – він розташований на вулиці Вальфішгассе у центрі міста.

​Сам Андрій Холодов – людина непублічна. Джерела журналістів серед учасників ринку називають його «тіньовим бізнесменом», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу «Ефкон-вікна» в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Катерина Шаховська є дизайнеркою одягу та кумою дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це свідчить фото з Instagram-акаунту телеведучої, у підписі до якого вона називає дружину Холодова «матір’ю свого хрещеника».

​Також у Марченко є спільні світлини з дітьми Холодова і Шаховської, яких вона називає хрещениками.

На світлинах з цими дітьми можна побачити і Віктора Медведчука та Андрія Холодова.

Про родинні зв’язки Холодова з дружиною Віктора Медведчука очільнику партії «Слуга народу» Дмитрові Разумкову відомо.

«Наскільки я знаю, він кум не Медведчука, а Марченко. Наскільки мені відомо, він з ним, по-моєму, не знайомий. Можливо, я щось плутаю», – зазначив Разумков у коментарі журналістам «Схем».

​У списку партії «Слуга народу» Андрій Холодов вказується, зокрема, як підприємець і благодійник.