ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що Центральна виборча комісія на засіданні у середу скасувала реєстрацію кандидатами в депутати ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

«Після мого ранкового публічного звернення до правоохоронних органів, вони таки надали документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія. Дякую українцям, що вчора вийшли на протест на Майдан», – написав Парубій у Facebook.

Раніше сьогодні Служба безпеки України надіслала Центральній виборчій комісії документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го. Крім того, ГПУ направила ЦВК додаткові документи щодо Андрія Клюєва, а в МВС пообіцяли затримати його, якщо він перетне кордон.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій 3 липня закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України протягом останніх п’яти років ексзаступника генерального прокурора Рената Кузьміна, ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, зареєстрованих кандидатами на виборах президента. Спікер також закликав Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення про реєстрацію цих осіб.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.