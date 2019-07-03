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03 Липень 2019, Київ 15:04
Новини | Політика

МВС обіцяє затримати Клюєва, якщо він перетне кордон

Андрій Клюєв – кандидат у народні депутати по 46 мажоритарному округу на Донеччині

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Українські правоохоронці затримають колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, якщо він перетне український кордон, повідомив радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко.

«Якщо він перетне кордон – одразу буде затриманий нашими правоохоронними органами», – сказав Стойко.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

2 липня Центральна виборча комісія України на виконання рішення Верховного суду повторного розглянула документи Андрія Клюєва і зареєструвала його кандидатом у народні депутати по 46 мажоритарному округу на Донеччині від Ліберальної партії. Політична сила наполягала, що Клюєв впродовж останніх п’яти років жив у Донецьку, який з весни 2014 року контролюється підтримуваними Росією бойовиками, але є територією України.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністр України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

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Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.

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