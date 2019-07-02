У центрі Києва протестують проти реєстрації на виборах Шарія і Клюєва

На майдані Незалежності у Києві ввечері 2 липня зібралися кілька сотень активістів, які виступають проти рішення ЦВК зареєструвати відеоблогера Анатолія Шарія та екс-керівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати на дочасних виборах у Верховну Раду 21 липня. Крім того, активісти заявляють, що вийшли на протест проти «проросійського реваншу».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди тримають плакати із написами «Терпіти більше не можна», «Сепарам не місце в Раді», «Ми втомились від лайна» тощо.

Також на майдані Незалежності закликають прийти 4 липня під Конституційний суд, де відбуватиметься засідання щодо законності закону про люстрацію.

Серед іншого, під час акції кілька активістів виштовхали чоловіка, який є прихильником відеоблогера Анатолія Шарія та журналіста видання «Страна.ua».

Інформації від правоохоронців про порушення громадського порядку немає.

Раніше стало відомо, що ЦВК зареєструвала екс-голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Клюєв балотуватиметься в 46-му мажоритарному окрузі в Донецькій області. Шарій йтиме на вибори під першим номером у списку «Партії Шарія».

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.