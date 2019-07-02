КСУ цього тижня відновить розгляд закону про люстрацію

Конституційний суд України 4 липня продовжить розгляд справи щодо відповідності Конституції закону «Про очищення влади».

Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час.

Як йдеться в повідомленні на сайті КСУ, нове засідання має початися о 10:00 4 липня на закритій частині пленарного засідання.

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Тетяна Козаченко, адвокат, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті висловила занепокоєння тим, що КСУ на цьому засіданні може визнати люстрацію неконституційною.

. У четвер вони поставили на розгляд закон про очищення влади (люстрацію) і, очевидно, планують її знести. Повністю», – написала Козаченко, яка була біля витоків люстраційного процесу, очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, і фактично виступала одним з ключових співавторів закону «Про очищення влади»​.

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Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.