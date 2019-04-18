У Конституційному суді відклали розгляд люстрації після викритої зустрічі соратника Зеленського з главою суду

У Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішувуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час. На сайті суду лише зазначено: «Розгляд справи відкладено». У прес-службі відмовились надати детальніші роз'яснення на прохання Радіо Свобода, чому заплановане засідання не відбулось.

Днем раніше журналісти програми «Схеми» повідомили про те, що неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд та провів зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Журналісти послались на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

Також «Схеми» повідомили, що впливовий соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду.

Журналісти також намагались зв’язатись з головою суду Станіславом Шевчуком, але спершу він не відповідав на дзвінки, а згодом його телефон був вимкнений.

Саме Конституційний суд вже понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону «Про очищення влади» (люстрації).

Голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин написав на своїй сторінці у Facebook, що судді Конституційного суду поспішають скасувати закон про люстрацію.

«Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації. Щоб навішати всіх собак на чинного гаранта. Багато в чому заслужено. І розчистити поле для нового», – написав він.

Андрій Богдан здійснює юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав із Києва до Тель-Авіва, де зараз мешкає олігарх Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський заявив, що Андрій Бодан працює його адвокатом і водночас співпрацює зі штабом Зеленського.