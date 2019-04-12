Коломойський: юрист Зеленського Андрій Богдан – мій особистий адвокат

Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського. Про це журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповів сам олігарх.

На питання, чому юрист Зеленського Андрій Богдан часто літав до Женеви, коли там мешкав Ігор Коломойський, а потім – до Тель-Авіва, куди він переїхав пізніше, олігарх відповів: «Він, перш за все, мій адвокат».

На уточнювальне питання, чи справді Андрій Богдан поєднує роботу адвоката бізнесмена і співпрацю зі штабом Зеленського, Ігор Коломойський зазначив: «Я вам скажу, що він ще працює й на інших людей, що викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи від Авраам,а всі люди якось між собою пов'язані».

Раніше «Схеми» розповіли, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

«Наприклад, протягом 2018 року юрист літав у Женеву щонайменше 9 разів. Тоді олігарх мешкав там. Із осені 2018 року Богдан часто літає у Тель-Авів, де живе Коломойський тепер. Починаючи з жовтня минулого року він бував там мінімум 9 разів. Причому п’ять із них – у 2019-му. Уже після того, як Зеленський оголосив про похід на вибори», – мовиться в матеріалі «Схем».

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це «приватне життя».

«Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрите ні журналістам, ні будь-кому іншому. Я не є ні публічна особа – політик, ні держслужбовець», – заявив у коментарі «Схемам» сам юрист.

Андрій Богдан був також захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана у суді. А ще – радником самого Ігоря Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.

Раніше інформацію про співпрацю з адвокатом Коломойського прокоментували також у штабі Зеленського.