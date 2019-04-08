У штабі Зеленського працює адвокат Коломойського – «Наші гроші»

Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан працює в штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського, повідомила 8 квітня програма журналістських розслідувань «Наші гроші».

За даними журналістів, з початку 2019 року адвокат Богдан щомісяця літав до Ізраїлю, де нині живе і має офіс Ігор Коломойський.

«Скоріш за все, Богдан літав саме до нього. Коломойський переїхав до Тель-Авіва наприкінці минулого року, до того мешкав у Женеві. І саме до Женеви Богдан 20 разів літав у 2018 році», – вказують «Наші гроші».

«Роль Богдана у вирішенні питань для Коломойського значна, зокрема, він довірений спеціаліст із владнання кримінальних проваджень олігарха… Зараз важливо, що ця людина сидить у штабі Зеленського, і справжні проблеми починаються тоді, коли спитати у штабу Зеленського, що там Богдан робить», – ідеться в програмі.

«Він бере участь як давній товариш Володимира Зеленського. Знаходиться у нормальних стосунках із Володимиром Олександровичем», – сказав член штабу Зеленського Дмитро Разумков.

За даними журналістів, які підтвердила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, Богдан як представник штабу Зеленського брав участь у зустрічі з головою антикорупційного бюро Артемом Ситником, про яку публічно не повідомляли.

31 березня після завершення голосування на виборах президента України кандидат Петро Порошенко назвав свого опонента Володимира Зеленського «маріонеткою Коломойського». Зеленський заявив у відповідь, що умовою проведення дебатів перед другим туром виборів є публічні вибачення за ці слова.

Володимир Зеленський незмінно заперечує свою залежність від Ігоря Коломойського і стверджує, що є бізнес-партнером олігарха. Студія Володимира Зеленського «Квартал 95» виробляє телевізійне шоу, його демонструє канал «1+1», власником якого є Коломойський.