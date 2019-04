Україна демонструє Росії ознаки демократії – західна преса

Американське інтернет-видання The Daily Beast повідомляє про слідство ФБР США щодо діяльності українського олігарха Ігоря Коломойського. Британський часопис Financial Times досліджує зв’язок із Коломойським кандидата на посаду президента України, шоумена Володимира Зеленського. Щоденник із іспанського регіону Каталонія La Vanguardia пише про звернення президента України до виборців перед другим туром президентських виборів. Нідерландський часопис NRC Handelsblad розмірковує над шансами кандидатів на президентських виборах в Україні. Британське видання The Independent повідомляє про висвітлення українських виборів у Росії і сподівання Кремля.

Американське інтернет-видання The Daily Beast містить матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У підзаголовку вказується, що Ігор Коломойський, якого звинувачували у замовленні вбивств і який, як вважають, стоїть за коміком, що може виграти президентські вибори в Україні, потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах. Слідчі розглядають потенційні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, повідомили виданню три окремі людини, ознайомлені з темою. Видання також наводить слова адвоката олігарха Майкла Саллівана, який каже, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.

За даними видання The Kyiv Post, які наведено у статті, в розслідуванні бере участь, зокрема, прокуратура Північного судового округу штату Огайо, бо Коломойський має там інвестиції.

Олігарх, чиї статки оцінюються журналом Forbes в 1,2 мільярда доларів, мешкає у Тель-Авіві, згідно з інформацією часопису Financial Times. Як вважають фахівці правоохоронної галузі, постійне проживання Коломойського в Ізраїлі може ускладнити будь-які можливі спроби екстрадиції його до США. Все це відбувається у драматичний момент в українській політиці. У першому турі президентських виборів в Україні перемогу здобув комік Володимир Зеленський. Саме він постане у другому турі проти нинішнього президента України Петра Порошенка.

The Daily Beast підкреслює, що Коломойський є власником телеканалу, який показує телешоу Зеленського, а президент Порошенко вже назвав Зеленського «маріонеткою Коломойського». Тим часом успіх Зеленського занепокоїв декого на Заході, бо ж відомо, що комік свого часу казав, що ладен «на колінах просити Путіна», аби той не чіпав Україну.

Водночас видання пише, що репутація Коломойського непроста. Після подій на Майдані Коломойський став керівником східної області України, що межує з теренами, захопленими «проросійськими сепаратистами» (так у тексті – ред.). Він допомагав фінансувати бойові підрозділи, які вели боротьбу з сепаратистами, а також обіцяв винагороду у 10 тисяч доларів за захоплення декого з бойовиків. Тоді його хвалили за це.

Коломойський відомий як такий, що діє у «сірій зоні»; з іншого боку, він «найбільш проукраїнський і найбільш антикремлівський із олігархів, він відіграв ключову роль у зупиненні російського вторгнення 2014 року – таку думку про Коломойського висловив виданню російський політик Ілля Пономарьов, який голосував проти анексії Криму, а нині живе в Києві.

Втім, Джонатан Бронсон, який працював у посольстві США у Києві, а також був аналітиком із питань України, має іншу точку зору. Він вважає, що Коломойський надзвичайно небезпечний – «один із найнебезпечніших олігархів», тому що він готовий «забруднити руки». Коломойський, на думку Бронсона, став одним із найперших олігархів, який став поводитись як ватажок воєнізованої групи. Бронсон згадує роль Коломойського у фінансуванні ультраправого батальйону «Азов», який, як вважають, мав зв’язки з американськими прихильниками зверхності білої раси.

Із іншого боку, дехто вважає, що підтримка Коломойським Зеленського – це помста Порошенкові за націоналізацію «Приватбанку», яким володів Коломойський. Андерс Ослунд, провідний дослідник інституту Atlantic Council, вважає Коломойського просто опортуністом, який зацікавлений лише у грошах.

Адвокат Коломойського Салліван заперечив роль олігарха в успіхові Зеленського, мовиться також у статті.

Британський часопис ділових кіл Financial Times друкує статтю «Серйозні наміри підтримують українського кандидата-коміка». У матеріалі згадано про студентку психології з Києва на ім’я Софія, яка на запитання, чому вона не голосуватиме за Зеленського, відповіла одним словом: «Коломойський». Видання пояснює, що йдеться про українського олігарха, який надав комікові Зеленському чи не щоденну можливість бути присутнім в ефірі його телеканалу протягом усієї виборчої кампанії. Часопис пише, що якщо Зеленський, який не має реального політичного досвіду, таки програє у другому турі президентських виборів в Україні, це станеться тому, що такі українці, як Софія, підозрюють, що він не такий вже «антисистемний» і «антикорупційний», яким себе подає, а є просто креатурою тіньових бізнесових інтересів.

Financial Times наводить слова Софії, яка каже, що коли президентом стане Зеленський, насправді президентом стане Коломойський. Газета нагадує, що Порошенко назвав Зеленського «маріонеткою Коломойського».

Лондонське видання повідомляє, що його журналісти намагалися зв’язатися з Коломойським у Тель-Авіві, де той мешкає, але не отримали жодної відповіді. Але і Коломойський, і Зеленський відкидають, що їхні стосунки йдуть далі за саму лише угоду про показ телешоу. Однак відомо, що Коломойський конфіденційно розповів минулого року, що Зеленський виставлятиметься на президентських виборах, ще задовго до того, як той офіційно про це повідомив. Зеленський також користується послугами службою охорони, політтехнолога і адвоката, які працюють на Коломойського.

Газета додає, що люди, які знають Коломойського, кажуть, що він налаштований помститися президентові Порошенку за націоналізацію його банку. У цій налаштованості Коломойський підтримував не одного, а навіть двох кандидатів проти Порошенка. Йдеться не лише про Зеленського, а й про Юлію Тимошенко, як пояснює часопис. Але це зіграло проти Коломойського, бо відтягло голоси від Тимошенко на користь Зеленського, і Порошенко, який відставав від обох, вийшов до другого туру виборів. І Тимошенко, і Зеленський заперечують. що Коломойський підтримував їх, пише видання.

Насамкінець газета наводить слова Олександра Данилюка, колишнього міністра фінансів України, який працює у команді Зеленського. Данилюк припускає, що олігарх може бути за лаштунками дій Зеленського, але, за його словами, ризик вартий того.

Іспанське періодичне видання з регіону Каталонія La Vanguardia у рубриці «Українські вибори» публікує статтю агентства EFE «Порошенко каже, що у другому турі Україна обиратиме між Європою і Росією». Барселонське видання пише, що нинішній президент України і кандидат на переобрання Петро Порошенко наголосив, що у другому турі президентських виборів, який відбудеться 21 квітня, вибір буде таким: «Європа або Росія».

У своєму відеозверненні Порошенко також підкреслив, що Україні потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, а не слабак. Порошенко додав, що Україна може дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше – відкотитися під імперську Росію. А, як на нинішнього президента України, така загроза є.

Президент визнав, що багато хто висловлюється проти нього в соцмережах і на телебаченні, і біля урн для голосування також. «Я почув усіх – і тих, хто голосував за мене, і тих, хто вибрав інших кандидатів. Я зробив належні висновки», – наведено у статті слова Порошенка.

Поважний часопис із Нідерландів NRC Handelsblad друкує матеріал «Корумпована еліта дедалі частіше перемагає – але не в Україні». Автор матеріалу, нідерландський фахівець із питань Східної Європи Гюберт Смеетс, пише, що, на його думку, не стали несподіванкою понад 30% голосів українських виборців, які здобув у першому турі президентських виборів в Україні шоумен Володимир Зеленський, який кинув виклик президентові Петрові Порошенку. Нідерландський оглядач додає, що Україною правлять олігархічні клани і пов’язані з ними політичні мережі, і хто приходить до влади в Україні, завжди збагачується. Смеетс зазначає, що повстання на Майдані, яке привело Україну в європейський фарватер 2014 року, змінило дещо у цьому заплутаному мереживі корупції, проте ці зміни були недостатніми. Змарнований дух Майдану просто вимагав голосів протесту.

Водночас NRC Handelsblad пише, що в умовах війни з Росією Петро Порошенко був класичним успішним президентом воєнного часу. Україна не повернулася до орбіти Кремля, українська церква була відокремлена від Московського патріархату, українська мова стала домінувати. Часопис нагадує виборче гасло Порошенка – «Армія, Мова, Віра».

Проте, як вказує Гюберт Смеетс, це гасло не спрацювало. І незалежно від того, за що виступає виборчий суперник Порошенка Володимир Зеленський, а він туманно говорить, що його курс «антикорупційний і проєвропейський», виборці Зеленського не бажають, щоб їхня країна була у стані постійної мобілізації і тому мусила змиритися з корупцією.

Але, на думку Гюберта Смеетса, все можливо впродовж наступних двох тижнів. Зеленський і Порошенко мають провести дебати, і не у студії, а на 70-тисячному стадіоні у Києві.

Але можливий і відступ. Політична культура в Україні і досі визначається пострадянською сумішшю залаштункових змов, компромату і «чорного піару» проти суперників, адміністративного ресурсу і залякування й насильства.

Якщо ж Порошенко програє, Україна може стати ще однією країною, де лідер воєнного часу втрачає посаду на виборах, незважаючи на всі жертви (а в Україні 13 тисяч загиблих) – так само, як Черчилль у Великій Британії, який був серед переможців над Гітлером, у 1945-му, мовиться у статті.

Британський часопис The Independent публікує статтю «Вибори в Україні: тоді як комік Зеленський веде перед, це вже не смішно навіть у Росії». У підзаголовку написано: «Росія була прикута до українських виборів із широким висвітленням на державних телеканалах. Досі більшість повідомлень висміювали вибори в Україні. Проте неочікувано високі показники Зеленського змінюють розрахунки у Росії». Автор матеріалу Олівер Керролл пише, що з показом на російському телебаченні, як кандидати на посаду президента України здають аналізи, у Москві все просто спонукало до жартів.

Загалом, як пише Керролл, висвітлення українських виборів у державних російських мас-медіа було переважно зверхнім. Водночас автор наголошує, що російські повідомлення про вибори в Україні були значно більшими за обсягом, аніж висвітлення росіянами власних виборів минулого року. Більша частина цих повідомлень, втім, зосереджувалась на якихось абсурдних моментах, як то 39 кандидатах, більшість із яких, як пише Керролл, були «фейковими», колишньому міністрові, який використовував вибори, щоб знайти собі дружину, і на реальних перспективах того, що комік може стати президентом України.

The Independent пише, що все це стає дедалі небезпечнішим для Кремля. Україна зараз дуже очевидно демонструє ознаки демократії, коли нинішній президент добровільно братиме участь у вільних дебатах із молодим, дотепним і популярним суперником, і російські жарти щодо українських виборів можуть уже бути не смішними – адже саме ім’я головного опонента президента Росії Володимира Путіна, Олексія Навального, навіть не з’являється на каналах російських мовців.

Кремль публічно чітко заявляв, що Росія не може мати справ із Порошенком, хоча приватно там натякали, що такий непростий для них партнер усе-таки дасть певну стабільність. Багато хто у російському керівництві також очікував, що нинішній керівник України використає на виборах урядову машину і матиме значно більше голосів. Тепер, після неочікувано великої переваги Зеленського над Порошенком після першого туру, у Кремлі змінили розрахунки, і дехто вже насолоджується можливістю відходу Порошенка – ворога для Кремля, бо він віддалив Україну від Росії і ввів її на євроатлантичну орбіту.

Британське видання наводить слова наближеного до Кремля політичного оглядача Валерія Соловея, який каже, що нині Кремль уболіває за Зеленського у двобої з Порошенком. За словами Соловея, Зеленський не має політичного досвіду, і його можна спробувати використати у політичній грі.

І навіть обережні прокремлівські голоси зараз заявляють, що президентство Зеленського може знов відкрити ті двері, які довго були замкнуті. Колишній російський дипломат Володимир Фролов каже, що Кремль міг би, принаймні на самому початку, навіть простягнути руку президентству Зеленського, скажімо, показово звільнивши 24 затриманих українських моряків. Але тривала перспектива на добрі відносини, вважає він, і за президентства Зеленського менш імовірна.