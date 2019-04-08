Коломойський: мені не потрібен «Приват», але хай повернуть 2 мільярди доларів

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що не хоче повертати собі націоналізований «Приватбанк», але прагне, щоб йому повернули капітал у два мільярди доларів. Він сказав про це в інтерв’ю «Економічній правді», відповідаючи на питання про те, чи планує він подавати нові позови з вимогою компенсації.

«Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі «Приватбанк»? Нехай залишають. Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань. «Приват» – це тягар для держави. Вона не знає, що з банком робити», – заявив Коломойський.

Він додав, що після зміни влади в Україні розраховує на «чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку» у справі про націоналізацію «Приватбанку».

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У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.