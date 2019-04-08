Daily Beast: ФБР веде розслідування проти Коломойського

Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, повідомляє видання The Daily Beast з посиланням на три джерела.

Слідчі розслідують можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів, пише видання. За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

«Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав якісь кошти у США, крапка. Він – бізнесмен. Його банк захопив уряд, який стверджував, що банк перебував на межі краху. Ця інформація виявилася хибною», – сказав адвокат, що представляє інтереси Коломойського, Майк Салліван.

Як йдеться в статті, олігарх зараз живе у Тель-Авіві (Ізраїль), і це може ускладнити процес його екстрадиції до США.

У ФБР офіційно не коментували інформацію про це розслідування.