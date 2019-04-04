Зеленський про «Приватбанк»: «Чому Коломойському мають повертати державну установу?»

Кандидат на посаду президента Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів, які шанси у олігарха Ігоря Коломойського повернути собі націоналізований «Приватбанк». Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Вперед, на Банкову!».

«Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися… «Приватбанк» зараз – державна установа, чому вона повинна повертатись Коломойському?» – відповів у коментарі Зеленський.

​

Під час цієї розмови зі знімальною групою «Схем», яка відбулася під час його концерту у місті Бровари під Києвом, охоронці Володимира Зеленського силоміць відтіснили оператора Радіо Свобода від журналіста на кілька десятків метрів за лаштунки. Відтак, цей фрагмент інтерв’ю з кандидатом на пост президента вдалося записати лише на аудіо.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.