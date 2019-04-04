«Вперед, на Банкову!»: спецрепортаж «Схем» зі штабів Порошенка та Зеленського

Кого Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах призначить на ключові посади в державі? Як у Петра Порошенка пояснюють, що з його програми зникла обіцянка провести деолігархізацію в країні? Чи має шанси Ігор Коломойський повернути собі націоналізований «Приватбанк», якщо президентом буде Зеленський? Як Порошенко відреагував на гучне викриття стосовно свого соратника та бізнес-партнера Ігоря Кононенка, який, як встановило наше розслідування, ймовірно причетний до схем виведення сотен мільйонів гривень з державних обленерго? Та чи обіцяє Порошенко очистити свою команду від корупціонерів у разі перемоги на виборах? «Схеми» провели декілька днів у штабах кандидатів, щоб поставити ці та інші запитання ключовим претендентам на посаду президента України.

29 березня. Київ. Вечір. Олівець (так називають будівлю Суспільного телеканалу «UA:Перший»).

У цей день планувалися фінальні теледебати першого туру між трьома головними претендентами на пост президента України – Петром Порошенком, Володимиром Зеленським і Юлією Тимошенко.

Утім, місця, підготовлені для цих кандидатів – так і залишились порожніми. Тож замість живих опонентів – у студії встановили манекенів.

Ніхто із них не хоче ризикувати – припускає професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ніна Чала, оглядаючи порожні місця в студії. «Будь-яке незважене слово чи незважена дія може призвести до неочікуваних результатів», – розмірковує вона.

«Немає з ким дебати»

Уже після початку програми несподівано все ж таки приїхав один із кандидатів. Точніше, кандидатка – Юлія Тимошенко. Як з’ясувалося – лише, щоб повідомити, що без опонентів в ефірі брати участі не буде. Дорогою до студії журналісту «Схем» вдалося поставити їй кілька запитань. Утім, кандидатка спілкувалася не надто охоче і уникала прямих відповідей на питання, що стосувалися олігарха Ігоря Коломойського.

– Юліє Володимирівно, чи підтримуєте ви прагнення Ігоря Коломойського щодо компенсації по «Приватбанку»?

– Дорогі друзі, я підтримую Україну і справедливість...

– Так чи ні?

– ...і законні рішення суду. Я вважаю, що все, що нечесно взято в України, мусить бути повернуте. Добре?

– Тобто, Ігорю Коломойському, маєте на увазі?

– У всіх, хто щось нечесно взяв в України.

– Ви кажете, що кланово-олігархічна система буде ліквідована.

– Так.

– Водночас, із трибуни Верховної Ради керівник фракції «Блоку Петра Порошенка» озвучував вашу розмову з паном Коломойським. Як ви будете боротися?...

– Дорогі друзі, я б хотіла, щоб ми не ловилися на ці фейки. А боротися ми будемо тільки одним шляхом –​ повною зміною системи.

– Розмови такої не було?

– Ніяким макіяжем, ніякими косметичними засобами не можна цю систему трішки підправити. Її треба повністю міняти. Я не планувала інтерв’ю, дякую.

Представники Суспільного каналу, які зустрічали Тимошенко, почали переконувати кандидатку залишитись на ефір і без опонентів – але все марно.

​– Юліє Володимирівно, ми тільки-що все в студії переробили під вас. Ми дуже раді, що ви приїхали. Але якщо заходимо – то працюємо. Хоча б 45 хвилин. Скільки є часу, так не можна.

– Я чесно вам говорю, от дивіться. Я вам тільки що пообіцяла, в присутності всіх, що я на ваше запрошення без дебатів – от на всіх експертів, яких ви зберете – я поїду одна, якщо ви запросите, і буду стільки, скільки скажете.

– Так дивіться, ось вони і є – ми вже запросили.

– Дорогі друзі, я приїхала зараз на дебати. І це наша політична позиція.

Тимошенко не переконують залишитися ані пропозиція дебатувати з ведучими, експертами й аудиторією, ані вигук співробітниці Суспільного: «в мене буде зараз серцевий напад!».

Кандидатка в президенти приїхала в телецентр з групою підтримки. Вони представляються, як «Батьківщина-молода». Але в студію їх не пропускають – натомість розміщують перед телевізором в іншій кімнаті.

Як виявилося, лише на кілька хвилин – рівно на час перебування кандидатки в ефірі Суспільного. Юлія Тимошенко зайшла до студії, подякувала тим, хто зібралися, і ще раз – цього разу вже й для глядачів – повторила тезу, що планувала «говорити з двома кандидатами в президенти».

Після того, як кандидатка залишила студію, співробітники «UA:Перший» вже на виході запитали у неї: куди ж вона далі? На який наступний канал вона поїде?

«Я подивлюся», – коротко відповіла на це лідерка «Батьківщини» – і поїхала з Олівця.

​Пізніше з’ясовалось, який канал обрала кандидатка – того вечора Юлію Тимошенко можна було побачити в ефірі ТРК «Україна», який належить Рінату Ахметову. Того, кого в команді самої Тимошенко, серед інших, називають олігархом.

​Наприклад, соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко визначає для себе олігархів так:

«Олігарх за класичною ознакою – це великий бізнесмен, але який заробляє велику або основну частину на бюджетних коштах. Який має вплив на політику. І який відповідно має медіа».

​І вже в переліку тих, кого він сам вважає українськими олігархами, згадує і прізвище Ахметова. «Ну, точно олігархом є Петро Порошенко. Абсолютно очевидна річ, що олігархом є Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ, Льовочкін – скоріш за все, можна його визначати таким...»

Але Юлія Тимошенко – не єдиний кандидат, який того дня з’явився в ефірі ТРК «Україна» Ріната Ахметова. Петро Порошенко виступав на тому ж каналі саме перед лідеркою «Батьківщини».

Утім, не на дебатах – на яких того вечора чекали Порошенко разом з іншими кандидатами на Суспільному.

Але замість каналу, який фінансується грошима платників податків, чинний президент віддав перевагу виступу на каналі найбагатшої людини України.

Відтак, замість гострих запитань від журналістів та фахівців у студії «UA:Першого» – монолог на ТРК «Україна».

«У кожного кандидата в програмі записано те, що вони борються з олігархами, – зауважує ведуча теледебатів між кандидатами у програмі «Зворотній відлік» на Суспільному Мирослава Барчук: «Але вони хочуть ходити на олігархічні великі канали, де їм роблять теплі ванни, влаштовують бенефіси. Де їм не ставлять гострих запитань. А VoxCheck не перевіряє на маніпулятивність».

​Чому ж кандидат Петро Порошенко ігнорує теледебати?

«Схеми» поцікавилися про це у його команди ще напередодні. Тоді речник виборчого штабу президента Олег Медведєв пояснив все тим, що «кандидатів багато, а президент один».

–​ Чи братиме участь президент у передвиборчих дебатах?

– В другому турі? Ні, не братиме.

– Чому?

– Тому що кандидатів багато, а президент один. І йому складно обрати, з ким із 39 кандидатів у президенти йому потрібно здійснювати дебати. Тому, коли буде другий тур, то тоді з тим, хто вийде з ним в другий тур, ми будемо самі наполягати на тому, щоб дебати були.

Дебати vs гастролі

У той же час, коли мали відбуватися теледебати між ключовими кандидатами в президенти на Суспільному, ще один претендент – Володимир Зеленський – проводив концерт у місті Бровари під Києвом. Там, зокрема, і лунали жарти про олігархів та опонентів в політичних перегонах.

​Серед жартів були такі:

– Що буде, якщо Порошенка оберуть на другий термін?

– Кому?

– Ти маєш спитати «що»?

Згодом учасники «Кварталу 95» виконали пісню, у якій згадали і про батьківщину, і про владу.

А вже наприкінці концерту кандидат у президенти Володимир Зеленський перепитав, чи вважають глядачі такий концерт агітацією.

«Агітації ж не було?», – з посмішкою уточнив він. Публіка у відповідь гулом відповіла: «Нііі…»

Після виступу знімальна група «Схем» підійшла до кандидата, щоб поставити йому запитання.

​Але під час розмови із Зеленським охоронці відтіснили оператора Радіо Свобода від журналіста на кілька десятків метрів – за лаштунки, застосувавши силу.

Відтак, розмова про долю «Приватбанку», участь у дебатах і його команду вийшла записана лише на аудіо.

​– Пане Володимире, чи підтримуєте ви компенсацію чи повернення «Приватбанку» для Ігоря Коломойського?

– Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися…

– Щодо «Приватбанку»...

– «Приватбанк» зараз – державна установа, чому вона повинна повертатись Коломойському?

А свою неучасть у теледебатах на Суспільному Володимир Зеленський пояснив концертним графіком: «Я там не був, тому що заздалегідь всі знали, що у нас гастролі».

Натомість серед своїх перших кроків на посаді президента у розмові із журналістом назвав припинення війни на Донбасі.

– Ми повинні припинити війну на Донбасі...

– Як це ви плануєте робити?

– У нас є зараз тільки Мінські домовленості. Ніхто не хоче припиняти Мінські домовленості, ми будемо їх продовжувати. Але й будемо розширювати, будемо пропонувати суспільству і деякі ще інші можливості Мінського столу.

А у відповідь на питання про його майбутню команду, шоумен засміявся та зазначив: «Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде».

Вдруге поспілкуватись із Зеленським «Схемам» вдалось вже 31 березня – у день виборів.

День «Пе»/ День «Зе»

Перед голосуванням на виборчій дільниці «Схеми» запитали безпосередньо Володимира Зеленського про інцидент у Броварах із оператором програми, коли його відтіснили охоронці.

– Ваша охорона тоді забрала нашого оператора, відштовхнула його…

– Відштовхнула?

– А ось тут у вашій передвиборчій програмі записано – «повага до людської гідності».

– Так ось, я всіх поважаю...

Уже згодом кандидат розповів, що не знає, чия саме тоді була охорона.

День виборів – перший раз, коли кандидат Зеленський опинився в оточенні журналістів, спраглих до запитань. Зокрема, спитали його і про 15-кімнатну віллу в Італії, яку знайшли журналісти зі «Слідство.Інфо».

​– Пане Володимире, а що з італійською віллою?

– А я вже відповів. Все задекларовано. Нам нічого ховати...У нашої компанії була західна нерухомість, тому що в нас була недосконала банківська система. Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все.

Крім того, предстаники медіа скористалися нагодою – і поставили Володимиру Зеленському питання про відносини з Росією.

– Їздити в Росію плануєте, у Москву поїдете?

– Коли Росія поверне нам наші території, я із задоволенням приїду в Москву.

Того ж дня знімальна група «Схем» хотіла поставити запитання іншому кандидату – Петру Порошенку. Також перед голосуванням на виборчій дільниці.

​Незадовго до прибуття кортежу до журналістів підійшла охорона президента і попросила відійти далі.

«Схеми» підготували для президента особливе питання – щодо їхнього викривального фільму-розслідування «П. дав добро». У цьому матеріалі ми розповіли про те, що його близький соратник Ігор Кононенко разом із іншими високопосадовцями ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

До голосування Петро Порошенко пообіцяв, що прокоментує згодом: «Після виборів, після голосування», – відповів він журналісту «Схем».

Та вже після голосування, схоже, передумав.

– Петро Олексійовичу, ви обіцяли дати коментар. Прокоментуйте, будь ласка, щодо останнього сюжету...

– Я нічого не коментую, вибачте.

Головний фігурант розслідування «Схем» про оборудки в енергетиці– армійський товариш Порошенка та перший заступник керівника президентської фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко – в день виборів прийшов до штабу відразу після Петра Порошенка, невдовзі після оголошення екзит-полів.

​Утім, прямої відповіді на запитання Кононенко уникнув.

– Пане Кононенко, чи впізнали ви свій голос на аудіозаписах?

– Друже. Я так розумію, це Радіо Свобода. Я прошу подивитися всіх на Радіо Свобода – вони дуже ображені і дуже злякані. Ми з вами зустрінемося в європейському суді.

Національне антикорупційне бюро уже долучило до офіційного розслідування записи розмов, у тому числі, депутата Кононенка, які передали «Схеми». Також, раніше редакція інформувала, що готова зустрічатися в суді, адже заручилась експертизою та ретельно перевірила всі факти перед публікацією. Утім, і досі Кононенко не відреагував по суті на озвучену у розслідуванні інформацію.

Уже ввечері дня виборів «Схеми» знову пішли з питаннями до кандидата Петра Порошенка.

Чи плануються зміни в його команді у разі перемоги в другому турі? Чи будуть зміни для генерального прокурора?

Та президент вирішив на це питання не відповідати, пояснивши це тим, що «ми сьогодні не прокурора обираємо, а ми сьогодні обираємо президента України».

Натомість у виборчому штабі Порошенка пояснили, що поки зміни в команді Петра Порошенка не плануються: «Ті люди, які були, залишаться. А тільки команда наша збільшиться», – заявив журналістам один із очільників штабу Сергій Березенко.​

​Про долю обіцянки Порошенка продати бізнес у разі перемоги на виборах теж довелось відповідати членам його команди. Речник штабу Олег Медведєв пояснив: «Такої обіцянки на другий тур я не чув, щодо першого терміну – він частково її виконав. Він намагався продати «Рошен». Але є заяви високопоставлених представників Ротшильда, що в тих економічних умовах, які були в Україні в 2014-15 роках, вони це реалізувати не змогли.

Президентські плани на олігархів

На початку першого терміну президентства в промовах Петра Порошенка було популярне слово - «деолігархізація». Але в його передвиборчій програмі на другий термін цього слова немає. У штабі пояснюють: воно, серед іншого, заскладне для сприйняття.

У програмі Володимира Зеленського слово «олігарх» взагалі не згадується.

Але «Схеми» раніше вже фільмували, як Володимир Зеленський приїжджав у Женеву на день народження до олігарха Ігоря Коломойського.

​Крім того, виявляли, як багаторічний особистий охоронець Коломойського супроводжував Зеленського у Львові. Журналісти- розслідувачі з «Бігус інфо» помітили, що Володимир Зеленський пересувається по місту в супроводі автомобіля компанії з умовної бізнес-групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Сам шоумен неодноразово повторював, що із Ігорем Коломойським у нього лише робочі стосунки на каналі «1+1», де виходять його програми. Тож «Схеми» вирішили запитати про ймовірний вплив олігарха на кандидата Зеленського публічних членів його команди.

Один із них – Руслан Стефанчук – який називає себе «головним по ідеології» в команді – переконаний, що Зеленський не буде зустрічатися чи домовлятися із олігархами.

–​ Команда Зеленського обговорювала, що буде робити з людьми, яких називають олігархами? Як з ними співпрацювати, зустрічатися?

– Те, що ми обговорювали під час підготовки програми... Наша задача – створити рівні правила для всіх, перевести економічні речі з політики в економіку.

– А якщо Володимир Зеленський стане президентом і буде інформація, що він зустрічається кулуарно з людьми, яких називають олігархами. Що буде робити команда Зеленського?

– Я ще собі цього питання не задавав. І я глибоко переконаний, що цього не може статися. Знову ж таки, ще раз кажу – у мене рік співпраці і спілкування з Володимиром. Я собі цього не уявляю.

Інший член команди кандидата – політконсультант Дмитро Разумков, наполягає – не знає випадків, коли на рішення Зеленського впливали олігархи:

«Я жодного разу не бачив, щоб рішення ухвалювались Володимиром Зеленським, і на цих нарадах був присутній хтось із олігархів. Або хтось йому дзвонив чи рекомендував».

​Штаб Зеленського – про програму та день «тиші»

Соратник і колега Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Євген Кошовий також у день виборів перебував у штабі. Утім, у відповідь на спроби журналіста «Схем» дізнатися його думку про передвиборчу програму Зеленського – визнав, що не читав її.

«​Я не ознайомлювався з програмою, тому що в мене були концерти», – пояснив він.

– Як це зробити?

– Треба тут зробити місця для молоді, щоб молодь не виїжджала просто до Польщі і все.

– І як це на вашу думку зробити?

– Треба тут зробити нормальні умови для працювання молоді. Щоб молодь тут закінчувала інститути і працювала тут. Щоб у них запратня була гідна, щоб вони туди не їхали і ми не були для Польщі робочою силою…

– А от як досягти того, щоб зарплатня була гідною?

– Ви мене третій раз питаєте – як-як? Я вам кажу – зробити нормальні робочі місця. Треба повернути гроші в країну для того, щоб це зробити…

Присутній при цій розмові чоловік – імовірно, теж член команди Зеленського – радить звернутися з цими питаннями до економістів, а не до Євгена.

Кошовий погоджується із цим і пропонує знайти журналісту знайти «обізнаних людей»: «Так дайте контакт людині, нехай вона питається в обізнаних. А не в актора, який закінчив театральний вуз і спілкується на тему політики».

Володимира Зеленського називають не системним кандидатом. Бо політиком він ніколи не був. А у його програмі зазначено, що він декларує справедливість та рівність усіх перед законом.

Але, коли мова зайшла про те, що у «день тиші» на каналі «1+1» транслювались програми за участю кандидата Зеленського, у його команді одразу ж закивали у бік Петра Порошенка.

Ірина Венедіктова, яка також у команді Володимира Зеленського, пояснює:

– Якщо ми будемо говорити про «день тиші» на каналі «1+1», давайте згадаємо «​день тиші» з молебнем за Україну, яку виконував діючий президент.

– Давайте. От молитва за Україну та програмна сітка «1+1» – як ви можете прокоментувати?

– Дивіться, я вважаю, що це - певні рівнозначні події.

– Ну, ви це сприймаєте нормально?

– Я це сприймаю правильно. Тому що по-іншому в нашій ситуації діяти неможливо. Це – в межах закону.

​Тепер вже один із переможців першого туру виборів шоумен Володимир Зеленський залишається «темною конячкою» і досі.

​Адже поки не зрозуміло, кого він бачить на ключових державних посадах? Чи виконає свою обіцянку – взяти участь у національних теледебатах на Суспільному, де йому ставитимуть запитання журналісти та експерти, до яких він заздалегідь не готувався? Чи буде він чутливий до впливу людей, яких називають олігархами? Які його справжні погляди на ключові для громадян України виклики?

Чимало запитань і до чинного президента Петра Порошенка, який складе Зеленському компанію у другому турі виборів.

Чи надасть він відповіді на незручні запитання поставлені журналістами у своїх розслідуваннях? Чи планує оновити членів своєї команди, які були публічно викриті у корупції та зловживанні владою? І зрештою, чи дотримається слова і зустрінеться віч на віч зі своїм опонентом у теледебатах?