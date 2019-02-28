«Каса» Тимошенко. Як підставні люди наповнили бюджет партії «Батьківщина»

Юлія Тимошенко за 8 місяців зібрала з українських громадян близько 150 мільйонів гривень у фонд партії «Батьківщина». Люди несли гроші цілими родинами, а серед благодійників – зокрема, пенсіонери та студенти. Утім, дехто з них спростовує, що справді робив такі пожертви на користь «Батьківщини». Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати. Схема не нова, і в Нацполіції ще у 2017 році брались розслідувати сумнівні внески на користь партії «Батьківщина». Тепер, перед виборами, у Арсена Авакова ще завзятіше взялись за Тимошенко. Тільки не Юлію, а Юрія – кандидата, якого називають технічним проектом Банкової проти лідерки «Батьківщини». «Схеми» опитали донорів партії Тимошенко, чи справді вони жертвували їй гроші.

​За місяць в Україні – вибори президента. У ЗМІ – все більше публікацій про непрозору боротьбу за голоси виборців і маніпуляції із фінансуванням майбутніх перегонів. За чиї саме зловживання звернуть увагу правоохоронці, а на які – заплющать очі?

Так, зокрема, 25 лютого стало відомо, що Нацполіція розслідує можливі маніпуляції з внесками одного з кандидатів у президенти. Про це заявив сам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

​«Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами низки приватних осіб, і потім з’ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали», – повідомив міністр.

Пізніше у Нацполіції офіційно повідомили «Схемам»: Аваков говорив про Тимошенко. Але не про Юлію, а – Юрія.

Юрій Тимошенко – народний депутат, нині позафракційний. Раніше був у «Народному фронті». Він – офіційний кандидат у президенти України. Водночас лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає його висування на посаду голови держави політичною технологією Банкової, направленою проти неї.

​«Вони розраховують таким шахрайським принизливим способом якісь відсотки на виборах забрати і і віддати людині, яка нічого спільного не має з кандидуванням у президенти. Тому я звертаюся до президента. Так як вони вставили цього Тимошенка Юрія Володимировича у реєстр кандидатів у президенти, хай вони просто згадають про чоловічу і президентську честь і вилучать цього Тимошенка Ю. В. з кандидатів у президенти. І припинять такі брудні маніпуляції», – заявляла лідерка «Батьківщини» в ефірі телеканалу «1+1» у лютому цього року.

Нині, за даними Нацполіції, слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців, в тому числі «шляхом можливого фіктивного надання коштів 12 громадянами України» кандидатові Юрію Тимошенкові на заставу. Стаття – перешкоджання здійсненню виборчого права.

Утім, сам Тимошенко, до якого журналісти звернулись за коментарем, заявив, що вважає це політичним переслідуванням.

«Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування, – пригадує депутат і кандидат у президенти. – І це починалося навіть у «Народному фронті». І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися – вони одразу почали мене залякувати».

Водночас сам Аваков неодноразово підкреслював, що ні одна політична сила не отримає від нього жодних преференцій на майбутніх виборах. Та чи відомо правоохоронцям про можливі маніпуляції з партійними внесками на користь Тимошенко – Юлії?

На це питання у Департаменті комунікації Нацполіції повідомили: «Відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з можливими порушеннями порядку фінансування політичної партії «Батьківщина», станом на 27.02.2019 слідчими ГСУ до ЄРДР не вносилося, проте слідчими НПУ розслідується 21 кримінальне провадження, пов’язане із вчиненням можливих порушень представниками зазначеної політичної партії».

​«Схеми» цікавилися цим у підлеглих Арсена Авакова не просто так – після того, як проаналізували фінансову звітність партії «Батьківщина» і виявили кілька особливостей.

По-перше, люди почали нести у «касу» Тимошенко гроші раптово та синхронно.

Відповідно до звіту, з січня по травень 2018-го «Батьківщина» не отримала жодного внеску. А от починаючи з кінця травня синхронно сотні людей зробили свої пожертви. З того часу на рахунки партії надійшло майже 160 мільйонів гривень благодійних внесків. Майже всі вони – 145 мільйонів – від фізичних осіб.

​«Схеми» звернули увагу не лише на цифри, але й на підозрілість фінансових операцій, які супроводжували ці благодійні внески, зокрема:

абсолютно різні люди, немов змовившись, вносили однакові суми – найчастіше зустрічаються внески або по майже 15, або по майже 150 тисяч гривень;

одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок «Батьківщини» декілька разів у банківських установах у різних містах;

гроші жертвували цілими родинами в один період часу;

одні й ті ж люди переказували однакові за розміром пожертви по декілька разів у короткі проміжки часу.

​Щоб пересвідчитися, чи дійсно спонсори «Батьківщини», згадані в офіційній звітності, перераховували гроші на рахунки партії, «Схеми» вирушили до них.

«Звідки в мене такі гроші?»

Перша зупинка – в Чернівцях, обласному центрі Буковини. Саме звідси, за документами, на рахунки «Батьківщини» загалом надійшов понад один мільйон гривень.

​Багато з тих, кого опитали журналісти, підтвердили, що дійсно перераховували гроші партії. Але знайшлися й ті, хто нічого не знає про пожертви, внесені від їхнього імені.

Серед них – мешканка Чернівців Олена Сава. Відповідно до звіту «Батьківщини», у липні 2018 році вона перерахувала майже 45 тисяч гривень на рахунки партії – три рази по 14 тисяч 999 гривень. Проте сама жінка не підтвердила це журналістам – 54-річна чернівчанка, яку журналісти застали вдома, вперше від них почула, що жертвувала партії якісь гроші.

– Відповідно до звіту партії «​Батьківщина»​, у 2018 році ви перерахували майже 45 тисяч гривень. Чи це правда?

– Ні.

– А ви якось пов’язані з партією «​Батьківщина»?

– Ні.

– І нічого не переховували?

– Ні. Звідки в мене такі гроші?

– Відповідно до звіту партії, ви перерахували 16 липня 2018 року…

– 16 липня 2018 року? Здається, я взагалі була відсутня в Україні... 16 липня ми були в Севастополі. Може, хтось скористався моїм прізвищем. Але я нічого не перераховувала.

А мешканці Рівненської області, відповідно до звіту «Батьківщини», загалом перерахували партії понад 700 тисяч гривень. І там також знайшлися ті, хто нічого не знає про такі свої благодійні пожертви.

​Наприклад, пенсіонер Василь Лендел із міста Костопіль у липні минулого року нібито перерахував декількома траншами майже 40 тисяч гривень партії «Батьківщина».

– Я до того ніякого стосунку не маю.

– Тобто ви не перераховували нічого?

– Гроші? Якби я перерахував – в мене були б чеки.

Найщедрішими виявилися жителі столиці і Київської області. За документами «Батьківщини», звідси люди перерахували партії понад 12 мільйонів гривень. Але і тут «Схеми» також виявили тих, хто нічого не знає про власні пожертви на користь партії.

​Син киянина Дмитра Яремка, Антон, нібито у вересні минулого року перерахував 131 тисячу гривень партії «Батьківщина». Причому, відповідно до документів, із Києва. Але Дмитро каже, що це неможливо – адже його сина не було в Україні.

– Ні, не може бути такого. Його вже тут не було. В Україні, взагалі.

– А де він?

– В Африці. Є така країна – Судан.

– Він там працює?

– Так.

А як це може пояснити сама лідерка «Батьківщини»? Чому у фінансовій звітності з’явились прізвища тих, хто насправді не жертвував на партію гроші?

Юлія Тимошенко наполягає, що всі доходи і видатки публічні.

​«НАЗК може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур», – заявляла лідерка «Батьківщини» і кандидатка в президенти.

У Нацагентстві з питань запобігання корупції дійсно вивчають фінансові документи партій, у тому числі «Батьківщини». Тиждень тому там виклали аналіз звітів і відрапортували, що склали і направили до суду понад дві сотні адміністративних протоколів. Але більшість їх, за даними відомства, стосуються «порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії».

Водночас оперативно реагувати на виявлені журналістами і громадськими активістами факти маніпуляцій із благодійними внесками партії «Батьківщина» можуть правоохоронні органи.

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі пояснив: «Якщо НАЗК, провівши свою роботу для відслідковування чистоти надходження фінансових ресурсів на партійні каси будь-яких партійних структур, побачить там ознаки злочину, і відповідно до КПК цей злочин буде підслідним органам Нацполіції, то ми чекаємо заяву від НАЗК, де було б це чітко описано. І відповідно будемо реєструвати кримінальне провадження».

​Підозрілі благодійні внески на користь «Батьківщини» і раніше ставали предметом дослідження журналістів і громадських активістів. Зокрема, було доведено, що частина людей, які фігурують у звітах партії, протягом 2016–2017 років або перераховували значно менші суми, або взагалі не нічого не жертвували.

Аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко, який досліджував партійні фінанси «Батьківщини», розповідає: після оприлюднення історії з неіснуючими внесками за розслідування взялась Національна поліція.

​«Із попереднього випадку виявлення аналогічної схеми фінансування «Батьківщини» минуло 2 роки, – розповідає аналітик. – Результатів немає. Національна поліція саботує ці справи. Коли я був на допиті більш ніж півроку тому, це вже минуло 8–9 місяців із відкриття провадження про незаконне використанню персональних даних, і слідча не бачила ні фінансового звіту, який є у відкритому доступі, ні статті, яка описує всю цю схему. Що свідчить про те, що Національна поліція взагалі не розслідує це кримінальне провадження, і його неодноразово намагалися закрити».

У свою чергу, журналісти «Наших грошей», які також виявили невідповідності між звітністю і реальними внесками, теж заявили про затягування офіційного розслідування Нацполіцією – і звернулись до новоствореного Державного бюро розслідувань й домоглися відкриття провадження щодо ймовірної легалізації.

Чому затягується розслідування фактів імовірних маніпуляцій з грошовими внесками на користь партії Юлії Тимошенко? А відтак - чи є шанс, що нові, вже виявлені «Схемами» факти несправжніх спонсорів партії стануть предметом вивчення правоохоронних органів? Редакція запитала про це у Нацполіції та МВС. На відповідь «Схеми» чекають.