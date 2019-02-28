Як підставні спонсори наповнили бюджет партії «Батьківщина» і хто йде разом із Тимошенко на вибори? («СХЕМИ» №206)

За 8 місяців громадяни наповнили бюджет партії Тимошенко на близько 150 мільйонів гривень. «Схеми» виявили, що частина цих благодійників – мешканці різних регіонів України, які нічого не знають про ці внески. Деякі з них лише від журналістів почули, що спонсорують «Батьківщину», інші ж – на момент нібито здійснення внесків взагалі перебували за кордоном. Така схема легалізації сумнівних коштів партіями – не нова, Нацполіція навіть бралася розслідувати її ще кілька років тому. І напередодні виборів президента підлеглі Авакова все ж взялися за Тимошенко – але не за Юлію, а за Юрія, кандидата, якого називають технічним проектом Банкової проти лідерки «Батьківщини». Розслідування Олександра Чорновалова. А також про людей з наближеного оточення Тимошенко із неоднозначною репутацією та сумнівним діловим і політичним бекграундом – у матеріалі Максима Савчука. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»