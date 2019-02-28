Порошенко і Тимошенко внесли в Раду законопроекти про відповідальність за незаконне збагачення

Президент України Петро Порошенко і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко внесли на розгляд парламенту законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення – після того, як Конституційний суд визнав відповідну статтю Кримінального кодексу неконституційною.

Як повідомляє прес-служба президента, свій законопроект він вніс до Верховної Ради як невідкладний.

«Сьогодні зранку я підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект, в якому враховані ті зауваження, але принциповою залишається позиція – невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення», – сказав Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Кіровоградської області.

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Тексту документу, який на розгляд парламенту внесла лідерка «Батькіщини», на сайті Верховної Ради поки що немає.

«Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Це фактично відкриває посадовцям можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень», – цитує Тимошенко її прес-служба.

Напередодні Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

У своєму рішенні Конституційний суд наголосив, що «протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України», – йдеться у тексті рішення, оприлюдненому на сайті КСУ.

У КСУ кажуть, що дійшли висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.