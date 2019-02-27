«Комар носа не підточить» – Порошенко про статтю нового законопроекту щодо незаконного збагачення

Президент України Петро Порошенко запевняє, що в новому законопроекті, який буде поданий до парламенту після оприлюднення і аналізу рішення Конституційного суду стаття Кримінального кодексу України про незаконне збагачення буде виписана так, що «комар носа не підточить».

«Одразу після того, як Конституційний суд оприлюднить рішення щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, я негайно дам доручення підготувати та невідкладно внести до ВР новий законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення», – заявив Петро Порошенко.

За його словами, цей законопроект врахує висновки Конституційного суду.

На сайті КСУ наразі тексту висновків щодо статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення немає.

Про те, що президент невідкладно подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, заявила сьогодні і його представниця у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко.

26 лютого «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що КСУ визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу неконституційною.

Вона передбачає покарання за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами» і «передачу нею таких активів будь-якій іншій особі».

Зранку 27 лютого у Конституційному суді України не відповіли на запитання Радіо Свобода, чи цю статтю справді визнали неконституційною.