Президент запропонує Раді повернути статтю про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс – БПП

Президент України Петро Порошенко невідкладно подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, заявила його представниця у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко.

«Президентом найближчим часом буде подано законопроект, який буде визначений, як невідкладний, щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс. У законі буде виписана стаття, як корупційне діяння, а також кримінальна відповідальність за корупційні злочини», – сказала Луценко.

Вона зазначила, що в законопроекті будуть враховані зауваження Конституційного суду.

26 лютого «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що КСУ визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу неконституційною.

Вона передбачає покарання за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами» і «передачу нею таких активів будь-якій іншій особі».

Наразі КСУ цю інформацію офіційно не підтверджував. Зранку 27 лютого у Конституційному суді України не відповіли на запитання Радіо Свобода, чи цю статтю справді визнали неконституційною.