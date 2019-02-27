У Конституційному суді не відповіли на запитання, чи скасували статтю про незаконне збагачення

У Конституційному суді України не відповіли на запитання Радіо Свобода, чи скасували статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

«Рішення Конституційного суду оприлюднюються на сайті Конституційного суду України відповідно до чинного законодавства», – заявили Радіо Свобода в прес-службі КСУ.

Згідно із законом про Конституційний суд, оприлюднення всіх актів суду здійснюється «не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення».

Розгляд відповідності статті 368-2 Кримінального кодексу положенням Конституції був запланований на 26 лютого. Відповідне конституційне подання було направлене 59 народними депутатами. Це мала бути закрита частина пленарного засідання.

26 лютого «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що КСУ визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу неконституційною.

Вона передбачає покарання за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами» і «передачу нею таких активів будь-якій іншій особі».