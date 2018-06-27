Рада громадського контролю НАБУ: депутат пропонує «вбити» розслідування щодо незаконного збагачення

Верховній Раді пропонують «вбити» розслідування щодо незаконного збагачення, заявляє Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України.

У РГК пояснили, що наразі розслідування відбувається щодо коштів і майна, «законність підстав набуття яких не підтверджено доказами». Водночас зареєстрований у парламенті законопроект № 8517 пропонує нове формулювання «безпідставність отримання яких доведено у встановлений законом порядку». У Раді громадського контролю заявили, що це ускладнить розслідування подібних фактів.

Спостерігачі зазначають, що депутатам пропонують зробити обов’язковими висновки НАЗК для розслідування за статтями про незаконне збагачення.

«Фактично законопроект пропонує монополізувати роль політичного залежного і малоефективного Національного агентства із запобігання корупції. Якщо документ ухвалять, НАБУ не зможе почати розслідування без обов’язкових висновків НАЗК про наявність фактів «безпідставного збагачення», – підкреслили в Раді громадського контролю.

У РГК заявляють, що наразі «якщо корупціонер передасть незаконні активи будь-кому, на нього чекає кримінальна відповідальність».

«Законопроект звужує таке коло осіб до близьких родичів. Також пропонується визначати факт наявності цивільного шлюбу виключно на підставі судового рішення у цивільній справі. Тобто якщо корупціонер не звернувся до суду, щоб встановити факт спільного проживання, він уже не понесе кримінального покарання за те, що передав сумнівні кошти чи майно цивільній дружині/чоловіку», – розповіли в РГК.

У Раді громадського контролю додають, що автор законопроекту пропонує скасувати пункт про конфіскацію майна для більшості суб’єктів декларування, крім найвищої ланки держслужби.

Законопроект № 8517 зареєстрував народний депутат Ігор Попов 21 червня.