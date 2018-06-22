Верховній Раді пропонують запровадити відповідальність за «безпідставне збагачення».
На сайті Ради 21 червня зареєстрований законопроект № 8517.
Документом пропонується внести зміни до закону «Про запобігання корупції» і ввести в законодавстві поняття «безпідставне збагачення», що означає «невідповідність рівня матеріального забезпечення особи відомостям про доходи, які вказані у декларації».
Відповідно до законопроекту, Національне агентство з питань запобігання корупції має також проводити перевірку декларацій щодо «наявності ознак безпідставного збагачення близьких осіб суб’єктів декларування».
Крім того, документом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу і передбачити покарання за умисні дії з безпідставного збагачення у вигляді позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади, для службових осіб – від двох до п’яти років.
Наразі українське законодавство передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Під незаконним збагаченням розуміють набуття у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами.
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