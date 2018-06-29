Депутат розповів, чому пропонує запровадити відповідальність за «безпідставне збагачення»

У законопроекті № 8517 пропонуються зміни, які «припинять спроби» використання статті 368-2 Кримінального кодексу («незаконне збагачення») для вибіркового переслідування і тиску, заявив автор документа, народний депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов у блозі на «Українській правді».

За його словами, формулювання статті 368-2, зокрема, суперечать статті 62 Конституції України, яка гарантує презумпцію невинуватості, та статті 17 Кримінально-процесуального кодексу України («ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом»).

«Термін «необгрунтовані активи» при її прийнятті досить легко замінили кваліфікацією «незаконні активи», чим порушили презумпцію невинуватості. Так само кримінальне право розрізняє поняття «безпідставне збагачення» і «злочинне збагачення», що часто змішують політики та журналісти. Окрім того, застосування статті ускладнене конфліктом різних норм закону», – пише Попов.

Для прикладу він нагадав, що покарання за статтею 368-2 передбачає конфіскацію активів обвинуваченого, хоча це злочин середньої тяжкості, за якими конфіскацію не проводять.

«Практика слідчих дій показала, що потребує перегляду і список пов’язаних осіб, тому що проведення допитів і вивчення активів усіх підлеглих, знайомих, далеких родичів більше схоже на моральний тиск на фігуранта справи, аніж на встановлення істини, і все одно закінчується безрезультатно», – заявив Попов.

За його словами, за понад три роки дії статті суди не винесли жодного вироку.

«До прикладу станом на 1 червня 2018 у провадженні детективів НАБУ перебувало 86 кримінальних проваджень за цією статтею (вся інформація – відповіді на мої депутатські запити). Упродовж 2015-2018 років детективами НАБУ було завершено досудове розслідування 23 проваджень, причому 20 з них закрито, і лише 3 передано до суду. За даними ГПУ, протягом 2017 року було обліковано 104 кримінальні правопорушення за цією статтею, закрито – 51, передано до суду – 1», – розповів Попов.

Він нагадав, що Конституцій суд розглядає подання 59 народних депутатів, які просять визначити конституційність статті 368-2 Кримінального кодексу України.

Попов зареєстрував законопроект № 8517 21 червня. Він, зокрема, пропонує запровадити в законодавстві поняття «безпідставне збагачення», що означає «невідповідність рівня матеріального забезпечення особи відомостям про доходи, які вказані у декларації».

Водночас наразі українське законодавство передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Під ним розуміють набуття у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами.

Рада громадського контролю НАБУ заявила, що Попов своїм законопроектом пропонує «вбити» розслідування щодо незаконного збагачення. На думку спостерігачів, документ у випадку його ухвалення ускладнить розслідування.

Крім того, відповідно до законопроекту, Національне агентство з питань запобігання корупції має також проводити перевірку декларацій щодо «наявності ознак безпідставного збагачення близьких осіб суб’єктів декларування».

У відповідь у РГК заявили, що наразі «якщо корупціонер передасть незаконні активи будь-кому, на нього чекає кримінальна відповідальність». Згідно з документом, таке коло осіб звужують до близьких родичів.