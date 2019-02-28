Незаконне збагачення в межах Конституції. Чим керувався КСУ?

Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Державні антикорупційні відомства будуть змушені закрити десятки кримінальних проваджень проти чиновників, які не можуть пояснити походження своїх статків. Громадські активісти-антикорупціонери нагадують, що запровадження покарання за незаконне збагачення було однією з умов щодо запровадження безвізового режиму з ЄС та щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. То ж якими будуть наслідки для України і якими були причини рішення Конституційного суду? Про це у «Вашій Свободі» говорили суддя Конституційного суду України Сергій Головатий, а також народні депутати Олена Сотник («Самопоміч») і Сергій Мельничук («РПЛ»)