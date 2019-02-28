У САП заявили про низку обмежень після рішення КСУ щодо незаконного збагачення 

Рішення Конституційного суду України про неконституційність статті про кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення передбачає низку обмежень у роботі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема недопустимість всіх доказів, зібраних під час розслідування передбаченого нею злочину.

«Результатом його (рішення КСУ – ред.) безумовного виконання стане припинення кримінального переслідування усіх цих осіб у визначеній процесуальним законом формі – закриття детективами НАБУ справ, у яких про підозру повідомлено ще не було; закриття прокурорами САП справ стосовно підозрюваних, справи щодо яких ще не передано до суду; зміна або ж відмова від обвинувачення у справах, які вже в суді», – йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook.

У відомстві заявили, що серйозна зміна правил кримінального переслідування у бік ускладнення виконання своїх функцій стороною обвинувачення не є першою за 4 роки роботи САП, але це вперше, коли «коли знівельовано результати уже проробленої роботи».

Раніше і Національне антикорупційне бюро України заявило, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Напередодні Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.